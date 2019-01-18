【算你命大】美狂男11樓高郵輪跳海　被即時趕走　終身禁再登船

豪華郵輪之旅令不少人嚮往，郵輪內有各式活動和娛樂供旅客享用。不過，美國一名男子卻不滿足於郵輪設施，竟由郵輪11樓露台跳下海中，幸好沒有大礙，他被救起後，隨即被郵輪公司趕下船，並終身禁止再登上該公司的郵輪。

內達夫站出露台，朝向前方的大海，他看起來十分開心，面露笑容。（naydev91 ig截圖）

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來自華盛頓州的內達夫（Nick Naydev）和朋友登上皇家加勒比郵輪公司的「海洋交響號」郵輪，當時郵輪停靠在大西洋島國巴哈馬。從Instagram的影片可見，內達夫站出露台，朝向前方大海，他看起來十分開心，面露笑容，站在欄杆數秒後，便從高達11樓，距離大海約30.48米一躍而下，朋友們則在狂笑。

內達夫跳下後沒有大礙，還在海中暢泳，郵輪用小艇把他救起。事後，內達夫被要求即時執拾物品，離開郵輪，並被終身禁止進入該公司遊輪，他最後要自行花200美元（約1560港元）買機票回邁阿密，幸好巴哈馬警察沒有向他追究法律責任。

內達夫由11樓郵輪的露台跳下海中，幸好沒有大礙。（naydev91 ig截圖）

內達夫說他跳海前一晚喝醉了，跳海時還宿醉未醒，事後才驚覺頸和尾龍骨受傷了，「我幾乎不能走路3天，因為我的屁股傷得很厲害」。內達夫跳海影片在網上瘋傳，有逾8萬人次觀看，但不少網民都嘲諷他，「證明了你完全是個白痴」、「恭喜你生存下來」。

事件發生之前，本月11日，另一艘皇家加勒比郵輪「海洋和諧號」停泊在海地時，一名16歲男乘客因為忘記帶門卡，嘗試從8樓陽台爬上房，結果摔落地面，頭部重創在船上不治。

（FOX）