【期間限定】香港電台光影流聲展覽　跨世代回憶香港廣播史

香港的公共廣播業由九十年前開始發展，是次康文署和香港電台聯合主辦的「光影流聲──香港公共廣播九十年」展覽，為期至2月25日，將與訪客細數這幾十年來香港廣播業的片段和歷史，對香港公共廣播史有興趣的你不能錯過。

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「光影流聲──香港公共廣播九十年」展覽。（作者提供）

一盒盒超巨型的VHS錄影帶、一齣齣膾炙人口的廣播劇精華、還有多個電視節目的經典場景等…….想重温香港電台廣播的流聲歲月，一個展覽就彷如讓人回到過去，重拾大家的集體回憶！ （出賣年齡系列）

最近在沙田的香港文化博物館，正舉行「光影流聲──香港公共廣播九十年」展覽，呈現香港電台及香港廣播業跨世代的發展里程。

率先和大家見面的，是展覽館入口對出的巨型咪高峰，讓你打打卡。走進展覽館內，即看到猶如鏡頭設計的時間廊，展示四十年代至千禧後廣播業的每個關鍵時刻。

又可以靠近牆壁的喇叭，收聽20多齣那些年Hit到爆的廣播劇，包括《小男人周記》、《藍血人》及《朝花夕拾》等精華片段，單憑聲音已引發無限的想像空間，如臨實境。

每套廣播劇的回憶湧現心頭。（作者提供）

原來影星黃秋生於80年代曾為香港電台聲演男主角，當年夠晒型英帥！

電台錄音室的場景。（作者提供）

電台錄音室的場景，似模似樣，可惜不能走進去拍攝。

「光影流聲──香港公共廣播九十年」展覽由節目康樂及文化事務署（康文署）與香港電台聯合主辦、香港文化博物館與香港電台聯合籌劃。

展期：直至2019年2月25日 (免費入場，逢星期二休館）

地點： 香港文化博物館

地址： 沙田文林路一號

貓人後記：

貓人N年前都有幸聲演廣播劇中的路人甲與秘書乙，摱車邊與當時得令的歌手合作。當走進這個懷舊展覽廳，真是段段回憶幕幕記起。再看到一餅餅超巨型的VHS錄影帶，正是我90年代守在電視機旁錄勁歌的日子，那批錄影帶已化成塵封的老餅回憶。

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撰文：世外貓人 一隻有魚唔食的貓，來到地球旅行，秉承遊戲貓間的精神而過日晨，沒有特異功能，只懂以貓步周圍遊，以喵喵聲分享食玩情報！為了成就地球之旅，貓人也曾經在廣告及旅遊業闖蕩一段日子，逗點盤川再向前踏步。

【編按：文章題目為編輯所擬，原題為「香港電台的光影流聲 ( 期間限定展覽 )」​】

（文章純屬作者意見，不代表香港01立場。）