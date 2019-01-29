網傳花店侮辱送貨司機「無讀書」　老闆呼冤疑遭改圖整蠱：已報警

去年5月母親節前，網上瘋傳有花店透過WhatsApp聯絡送貨司機時，不但大幅壓價，更疑侮辱司機「無讀書」，刻薄言論引來網民公審。涉事花店負責人陳小姐日前聯絡《香港01》，澄清網上流傳的言論與花店無關，事件是與生意拍檔鬧後發生，故懷疑遭人改圖整蠱。陳小姐指事發後受到嚴重困擾，多次報警求助，她欲向前拍檔追討損失無果，花店生意則大受影響，至今仍常受匿名滋擾十分無助，希望公開事件，讓公眾得知真相，停止滋擾行為。 警察公共關係科回覆指，葵涌警署於去年5月11日接獲一名59歲姓陳女子報案，指自去年起收到大量滋擾電話，案件列「電話滋擾」，由青衣分區人員跟進。

陳小姐的花店去年被指對送貨司機不禮貌後，一直備受電話滋擾，至今仍未平息，令其日常運作受影響。圖為示意圖。（GettyImages/視覺中國）

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去年母親節前的周五，網上多個社交群組瘋傳數張WhatsApp截圖，顯示有號碼「9800 XXXX」的絲麗雅花藝公司的手機，與司機聯絡時壓價。圖片以司機角度截取，顯示花店負責人「陳小姐」希望司機在母親節時送貨，司機開價每小時120元，「陳小姐」則還價85元，又稱「將來長期用你，有你着數」。司機不願稱自己是半個專業人士，認為「陳小姐」的價錢有「少少侮辱」；詎料「陳小姐」爆出一句「你們（送貨司機）要讀書嗎？」，令雙方不歡而散。

截圖在網上流傳後，全城鬧爆「陳小姐」侮辱司機「無讀書」，是看不起他人，有網民迅速將花店起底，並號召「一人一WhatsApp」滋擾有關電話號碼。當日《香港01》曾致絲麗雅花藝公司的電話及網上公開的手機號碼，但均無人接聽。

事隔逾半年，日前陳小姐主動致電及WhatsApp《香港01》解釋事件，記者發現來電號碼為「9800 XXXX」，正與網上流傳的截圖號碼相同。陳小姐強調，該手機號碼是處理生意用途，從沒將sim卡借給任何人，亦從沒有利用該號碼與送貨司機進行網上流傳的對話，故相信網上截圖是偽造。

左圖是去年網上瘋傳WhatsApp截圖，顯示電話號碼「9800 XXXX」因而被網民瘋狂致電。右圖則為日前陳小姐聯絡《香港01》解釋事件的截圖，可見來電的亦是同一號碼。陳小姐指未將電話借予他人，質疑是被人改圖整蠱。（網上圖片/受訪者對話截圖）

她指事件在網上爆出後，其手機號碼接到極大數量的電話及滋擾信息，甚至因太多人同一時間瀏覽花店網站，導致網站不能正常運作。陳小姐事發當天已報警求助，但警員懷疑案件牽涉到太空卡，而滋擾者亦可以聲稱「買花之嘛，傾唔啱」，較難有證據提出檢控，故無法採取進一步行動。

陳小姐稱，花店的手機號碼被公開後，至今仍不時收滋擾信息，令花店運作大受影響，她亦十分困擾。至於事件源頭，她不排除與拍檔的糾紛有關，稱原本獨資經營花店逾30年，2017年與一名男鄰居合作，對方願意提供6萬元支付租用新舖的費用，且負責宣傳、送花、賣花等工作，但沒有入股；陳小姐則負責提供經營花店的經驗與知識及管帳，任何收入都要經陳小姐存入公司戶口，扣除支出後再五五分帳，雙方口頭談好合作模式，對方「講個信字」，拒絕簽合約去確認雙方職權。

隨後，陳小姐指與對方合作時出現不咬弦情況，至去年2月情人節前後，正值買花顧客高峰期，男拍檔從花店取花售賣，但沒有把錢交還公司，而情人節後更不願送花，又被閉路電視拍到他撕毀花店海報。雙方曾發生多次爭執，驚動警方到場調停。最終陳小姐見租約即將屆滿，決定另覓新舖，沒有與對方合作，但以未交還賣花盈利及各種行為帶來的損失，陳小姐經初步計算，發律師信向對方追討10萬元，但未獲回應。

陳小姐希望公開事件，希望洗脫污名，希望其他過往不知情的人士，可認清真相，她亦是受害人，希望可停止滋擾行為。（GettyImages/視覺中國）

陳小姐其後發現，有人開設與其花店同名的facebook專頁，但在舊舖地址旁邊寫上「已正式結業」，擔心顧客受到誤導，以為花店結業，為此陳小姐亦不敢在網站公開新舖地址，與其花店同名專頁至今仍然營運，有分享其他花店的資料，陳小姐強調該專頁上任何帖文與絲麗雅花藝公司無關，她又指仍不時收到沒有來電顯示的號碼，致電詢問新舖地址，懷疑或有人圖謀不軌，不敢胡亂應對，令其日常運作受影響。

陳小姐稱，如果轉公司名稱或改用其他電話號碼，擔心多年來所建立的人脈付諸流水，今年情人節將至，擔心會再被人整蟲而令生意大受影響，故此希望公開事件，希望洗脫污名，希望其他過往不知情的人士，可認清真相，她亦是受害人，希望可停止滋擾行為。

大律師陸偉雄表示，自己的電話號碼亦曾遭人整蟲，被人冒認去外賣、召車等，行為相當幼稚。他分析陳小姐的個案後，涉案者有機會干犯3條罪行，至於能否入罪，就要依靠警方能否搜集到足夠證據。

陸偉雄解釋，製改圖及訛稱店舖結業均是在網上進行，可能觸犯第香港法例200章《刑事罪行條例》第161條「有犯罪或不誠實意圖而取用電腦」，對方不誠實地意圖導致他人蒙受損失，一經循公訴程序定罪，可判處監禁5年。

至於冒用電話號碼致電送貨公司、致電或以WhatsApp等滋擾行為，則有機會觸犯《簡易程序治罪條例》第20條「與電話、訊息或電報有關的罪行」，「使用電報、電話、無線電報或無線電話傳送任何明知是虛假的訊息，旨在對他人造成煩擾或不便，或旨在令他人產生不必要的憂慮，或無合理原因及旨在達致任何上述目的而不斷打電話」，一經定罪，可判處罰款1000元及監禁2個月。

陸又說，冒用電話號碼致電送貨公司可能同時觸犯《盜竊罪條例》16A條「欺詐罪」，指如果任何人意圖詐騙而誘使另一人做出行為或沒有採取行動，令到其他人蒙受不利或有機會蒙受不利，一經循公訴程序定罪，可處監禁14年，換言之，扮人打電話有機會導致其他人有損失，包括準備前往送貨，就已經犯法。

香港資訊科技商會榮譽會長方保僑表示，今時今日遭人「借刀」而誤受網絡公審的例子多不勝數，建議受害人「網上事、網上了」，可以在社交網站澄清，或透過傳媒解釋事件，如果牽涉到刑事罪行，就需要報警求助。