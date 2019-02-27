【錢會回來】一條心理測驗問題　看穿你是否具備成為有錢人因素

「我要做個有錢人」是許多人的終身願望，但除了運氣機遇外，原來有否具備「有錢人」的長遠目光，才是能否成功的最大關鍵！ 號稱是日本唯一讀心師的Mentalist DaiGo在其新書《花掉的錢都會自己流回來》中，列舉了一個小小的心理測驗，受訪者只需就相關情境回答一個簡單問題，大概就能看出回答者是否擁有長期視野，這個因素與將來能否獲得高收入有著密切的關係。Mentalist DaiGo表示，在生活上是否擁有長遠的視野的人，總會考慮五年、十年以後的事。反之，若總是受到眼前事物影響，做出衝動行為，那麼這人便是目光窄狹，難成大事，較難憑自己的眼光和努力成為富豪。

將來有沒有機會成為有錢人，與一個人是否擁有長期視野有密切關係。圖為示意圖。（Getty Images／視覺中國）

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以下是《花掉的錢都會自己流回來》的內容節錄：

Facebook集團創始人、董事長兼執行長朱克伯格，早年與哈佛大學同學共同創業，成功致富。（資料圖片／路透社）

將來有沒有機會成為有錢人，和你能否精準預測十年、二十年後未來，以及有無長期視野息息相關。

例如下面這個問題，你會怎麼回答呢？

「餐廳裡有一名叫阿喬的男性正在邊喝咖啡邊想事情，他所想的是關於未來的事。具體來說他在想什麼呢？請把你認為的內容描述出來。」

這是關於長期視野之心理學實驗中，用來詢問受試者的一道問題。

「剛才幫我端咖啡過來的服務生長得好可愛」、「等一下要開會了，好煩啊」、「今天晚餐要吃什麼呢」……，如果你的腦中不假思索地出現上面這些答案，那事情就不太妙了。

實驗結果顯示，收入較低的人面對這類問題時容易答出：「阿喬正在等和他約好要碰面的人。」這種過不久就會發生的事情。

與之相反，收入較高的人則會去考慮五年、十年以後的事，他們的答案大概都是「阿喬在想幾年後的事」。

也就是說，是否擁有長期視野，和將來能不能獲得高收入，兩者之間有著密切的關係。

阿里巴巴集團董事局主席馬雲，歷經多次失敗，終成功創業成為全球數一數二的知名富商。（資料圖片）

曾經有個女生問我：「要怎樣才能在一堆男生之中發現『潛力股』呢？」，我的回答是：「請他們來做這個題目吧！」

出社會、變成大人之後，培養長期視野、讓自己「有一個明確的長程目標」是很重要的。

如果有個人將「兩年後，為了完成先出社會、再去美國留學的夢想，我還需要賺到兩百萬日圓」做為自己的目標，他肯定不會去做其他浪費時間和金錢的事。

擁有長程目標的人，不會因受到眼前事物的影響，而做出衝動行為。因此請你也開始試著利用自身「興趣」上，建立起自己的長程目標吧！

書名：《花掉的錢都會自己流回來》（方言文化）

作者：Mentalist DaiGo

擅長解讀、操控人心的讀心術，日本唯一的讀心師。 活躍於企業研習活動、演講、諮詢服務等領域，擔任基因解析企業的顧問和大學特任教授，並會在電視節目進行演出。著作的累計發行量已超過130萬冊。

譯者： 林巍翰

出版社：方言文化

《香港01》獲出版社授權轉載，標題為《香港01》編輯所擬。