櫻花季漸近，相信大家迫不及待想「返鄉下」賞櫻，惟日本花季約在3月至5月，美景未必這麼快可以欣賞。在日本青森縣的弘前公園有「櫻花」率先綻放，雪樹配合燈光變成夢幻美景，吸引不少民眾專程前往一睹美景，「雪櫻」綻放至2月28日就會完結，想「打卡」的朋友要快手不要錯過機會！

日本青森弘前公園舉行「冬日櫻花」活動，將滿佈積雪的樹枝旁裝上粉紅燈光。（Twitter「LCwlFr8cJTgvXrF」圖片）

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位於北部青森縣的弘前公園是有名的賞櫻聖地，當地目前天氣寒冷，四周仍被白雪覆蓋，惟公園為了讓民眾提早賞櫻，於是在青森弘前公園舉行「冬日櫻花」活動，將滿佈積雪的樹枝旁裝上粉紅燈光，在晚上時便如櫻花盛開般，形成夢幻粉紅「雪櫻」美景。

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有日本民眾專程前往欣賞，更在Twitter上傳相片分享，吸引大批網民讚好。活動開放日期由：2018年12月1日至2019年2月28日，下午4時至11時，想看「雪櫻」美景，就要把握機會啦！

（Twitter）