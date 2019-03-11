報警稱被路過女子偷心　湖南男被網民狠批：也丟了腦袋吧

警察經常都會提醒市民，不要濫用電話求助熱線，但內地就有人報警稱被女人偷了心，戲弄警員及浪費時間。警方其後表示，將會依法處理報假案的人士，網民亦批評這種人十分無聊，「帶他去警察局散散心」。

一名男子報警稱自己的心被偷走，受到大量網民批評，指他浪費資源。圖為示意圖片。（GettyImages／視覺中國）

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湖南邵陽縣公安昨日（10日）在微博上公布一段電話錄音，指他們最近收到一段「奇葩案情」，內容是一名男子打電話情緒激動地打電話給110，說「有人偷了我的東西，這個東西我就一個，現在沒有了，我一點也不想活了」。警員聽到這裏，立即叫男子先冷靜下來，慢慢說清楚案發經過。

警員問到男子被偷走什麼的時候，他指自己的心被一名路過的女子偷走。（GettyImages／視覺中國）

男子表示，案發地點在一間超市附近，一名女子從他身邊走過的時候，就趁他不為意的時候偷東西。當警員問到被偷走的具體是什麼東西的時候，男子便哭着說「她偷走了我的心」。

邵陽縣公安指出，110報警電話熱線必需正確使用，將資源留給有需要的人，如果遇上惡意騷擾或者報假案的情況，將會依法處置。網民留言大多批評男子玩電話浪費資源，「你不但丟了心，也丟了腦袋吧」、「送你一對玫瑰金手鐲怎麼樣啊」。



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