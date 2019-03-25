【許鞍華．電影四十】第一個金像獎大滿貫導演　讀文學卻不寫劇本

金像獎的得獎名單在下月14號揭曉，細看入圍名單，發現《無雙》幾乎每個獎項都有提名。

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一部電影要入圍獎項已不易，入圍多個獎項更難，入圍之餘更要奪獎就難上加難。但原來香港史上有兩部電影，成功地完成了金像獎的大滿貫紀錄，即是同時獲得最佳電影、最佳導演、最佳編劇、最佳男、女主角。這兩部作品是廿多年前的《女人四十》和七年前的《桃姐》。

兩部都是說女人的電影，更都是許鞍華的作品。

一個導演若生涯中有一部大滿貫作品，相信已沒遺憾了，更何況是兩部！

不能不說許鞍華是個好導演吧？然而，一個好導演需要具備什麼條件？日本名導黑澤明說過，一個好的導演就要會寫劇本，因為只有透過寫劇本，才可以了解到電影結構上的細節。寫作很痛苦，堅持更痛苦，但放棄了一次就全完了，所以寫劇本這回事要堅持到最後。

黑澤明除了執導能力外，更會身兼數職，例如編劇、剪接等，他對作品的全力掌控令每部作品都完全體現他的個人風格和預期效果。（網上圖片）

黑澤明這番話也挺有道理，許鞍華在大學是讀文學出身，相信寫作難不倒她。但閱畢她在新書《許鞍華．電影四十》內的專訪，她坦言這些年來的電影，都是跟不同的編劇合作的，自己沒有寫過一部劇本，因為對自己沒有信心。

對電影的執着和喜愛更為重要。（網上圖片）

雖然她沒有寫過劇本，但似乎也不能斷言她不是一個好導演。當年一套《投奔怒海》，芥川汐見的故事很震憾，但電影的政治因素就足以令許鞍華從此被禁，不能再拍電影。《投》在海南島取景拍攝，有內地工作人員參與，和內地交惡的台灣因此為由，禁止上映；而電影中對共產主義的批判，亦令其在內地被禁映。一套電影同樣因政治因素，而在中、台被禁，在電影界可算少之有少，然而當年她還只是一個年輕導演。面對如斯風波，她沒有賭上生命或往來幾十年自由的堅決和剛烈，只淡然地說：「只是喜歡拍。」

為了拍好這部電影，就要做份內事。儘管當時人人都叫她不要拍了，她只說幾年拍不了電影，那就拍廣告吧。《投奔怒海》後，回響証明許鞍華的決定是沒錯的，執導邀約一部接一部。後來執導的《女人四十》和《桃姐》，更令她成為金像獎唯一一個擁有大滿貫紀錄的導演。

許鞍華教會我們的是，不會寫劇本也沒關係，有熱情和執着，也可以做個好導演。而這兩項不只導演，任何工種都適用。四十年來，執導、與工作人員、演員相處的軼事未能盡錄，有興趣請參閱《許鞍華．電影四十》一書。

《許鞍華．電影四十》（三聯出版）

內容提供：文籽

【編按：文章題目為編輯所擬，原題為「電影四十．一個導演教會各行各業的事」​】

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