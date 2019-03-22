水滾茶靚且慢放入口！　飲得太熱患食道癌風險激增九成

很多人都喜歡飲熱茶，但據《國際癌症期刊》（International Journal of Cancer）周三（20日）刊登的一項研究卻指出，如果每天喝700毫升且溫度高於攝氏60度的熱茶，罹患食道癌的風險會較那些少喝茶且茶溫較低的人高出90%。

是項研究以伊朗東北部格列斯坦省（Golestan）的5萬零45人為對象，年齡介乎40歲至75歲，研究人員先記錄各人的飲茶習慣及喜歡的飲用溫度，10年後，再次檢查他們的身體狀況，並觀察平均有多少人患上食道癌。

負責領導研究的美國癌症學會（American Cancer Society）伊斯拉米博士（Dr. Farhad Islami）說，過去也有研究發現飲熱茶和食道癌有關聯，但今次是首次明確定下熱茶的溫度，「許多人喜歡喝茶、咖啡或其他熱飲，但根據我們的報告，飲太熱的茶會增加罹患食道癌的風險，所以建議最好還是放涼後才飲用。」

據國際癌症研究中心（IARC）的數字，食道癌是全球第八大常見癌症，致命率很高，每年導致約40萬人死亡；美國癌症學會估計，2019年美國將新增1.4萬宗男性患食道癌的病例，女性也會新增3900宗。食道癌通常是因為抽煙、飲酒、胃酸倒流，令食道反覆受傷所引致，而飲太熱的湯或茶等也可能使食道受損。

+ 2

實重點並不在於飲品種類

不過研究同時指出，罹患食道癌的因素有很多，例如經常抽煙和個人飲食習慣等，因此仍需要更多研究來證明熱飲導致食道癌。

英國倫敦衛生暨熱帶醫學院（London School of Hygiene & Tropical Medicine）藥物流行病學教授伊凡斯（Stephen Evans）指出：「其實重點並不在於飲品種類，而是溫度，例如用微波爐加熱後的果醬，也有致癌的潛在風險。」