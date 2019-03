【貓奴救星】Epik High新歌《貓咪搖籃曲》　網民實測貓主子秒瞓

不少貓奴都大讚《Lullaby For A Cat》很有效,不論主子原先多有精神,聽到《Lullaby For A Cat》的旋律後都會情不自禁地「釣魚」。(Frisa00 Twitter片段截圖)

下載「香港01」App ,即睇城中熱話:https://hk01.app.link/qIZYuEC5LO

Epik High去年與舊公司YG娛樂結束7年合作關係後,加入美國大型經紀公司WME,與星際巨星Adele、Bruno Mars等成為同門,並於本月11日回歸樂壇,推出新專輯《sleepless in __________》,專輯內的歌曲是針對各種失眠狀況而創作,希望能為失眠者帶來安慰,當中《Lullaby For A Cat》成為網上話題作,皆因這歌一如歌名,真的會讓貓咪們安靜下來,開始昏昏欲睡。

網民如在Twitter搜尋標籤「#LullabyForACat」,不難發現不少貓奴都大讚《Lullaby For A Cat》很有效,不論主子原先多有精神,聽到這歌的旋律後都會如中魔咒般眼皮變重,更開始點頭打頓,不少貓奴更拍片展示主子聽歌時「釣魚」的可愛樣子。

這首貓貓專用的搖籃曲具有不可思議的神奇效果,這個消息已傳到Epik High隊長Tablo耳中,不過連他本人都不明白為何會這樣,他在Twitter發文大呼「這些貓都發生什麼事了?」、「真的難以置信」,又指已收到很多希望談及此現象的訪問要求,惟他只說:「說真的,我不知道當中的秘技,我只是寫了一首歌,沒有補充。」

(Twitter、koreaboo)

Oh damn

Volume way up on my phone

And

Next to my head on the floor

And

Beats on repeat

The rain tap dancin' on my windowpane

Whoever said no pain, no gain

Don't know pain

Intimately like I do

As infinitely as I do

Been lied about and lied to

Too many times to fight it

Some bridges were built to burn

No need to help ignite it

A party of one or party of none

Please keep me disinvited

Tuck you in

As I tuck another tear behind my eyelids

Good night