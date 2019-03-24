連登女列5大原因撐養牛代步　網民認真討論　「泊牛」問題難解決

「你住天水圍？咁係咪騎牛出街㗎？」各位新界人可能都曾被九龍或港島區的朋友笑問過這個問題，其實以牛代步，又是否真的可行呢？近日一名網民在討論區發「警世文」，認真探討「收入唔高養車不如養牛」的可行性，她指香港養車成本高，開支包括車位、保險、保養、牌費、油費等，故針對月入3、4萬的人士，建議可將養車的錢來養牛，原因包括「養完牛，肉多咗係賺錢」、古人亦以牛代步、養牛成本低、牛的速度不慢等。 文章引來大批網民熱議，有人認同樓主意見，笑言「希望以牛代步普及化」、「睇完想即刻想入隻名種牛」，不過亦有人質疑在市區難以解決「泊牛」的問題，認為以牛代步在現階段「諗下好啦」。

近日有絲打在網上發「警世文」，建議收入不多人士可考慮養牛而非養車。（GettyImages/視覺中國）

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該創意爆棚的網民日前在連登討論區以「【警世文】收入唔高養車不如養牛」為題發文，稱一架新車入場費至少6位數字，養車成本高，開支還包括車位、保險、保養、牌費、油費等，而且買車不保值，「新車落地一年已經起碼打個七折」，養車對月入3、4萬的士人來說也稱不上輕鬆，加上無論汽油或柴油車，甚至處理電動車電池時，對環境亦會造成一定傷害。

樓主認為買車主要目的是代步，有見及此，樓主大膽鼓勵大家可以將養車的錢用來養牛，更認真舉出5個理由支持。首先，她指「養完車變賣係蝕錢」，惟養完牛，「肉多咗係賺錢」；第二，自古以來，古人亦以牛代步，相傳老子就騎着青牛周遊中原列國、《海經》的作者伯益則騎牛環遊世界兼畫低所見所聞；第三，牛的速度不慢，她舉例稱根據史書記載，楊家將的六郎曾以公牛陣破敵，加上看鬥牛時，足見牛的速度極快，「完全唔輸某啲1.5T嘅腳車」；第四，養牛成本低，「牛食草，周街都有」，正因成本低，「可以養多幾隻換住騎」；第五，樓主稱有環保機構指出牛放屁會釋放甲烷等溫室氣體，但相信比車的排氣量較低。

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最後樓主列舉的第五個原因，已極速被網民反駁，指出根據聯合國的報告，生產奶類、奶製品和蛋類的禽畜飼養業，估計是全球三分之一甲烷排放量的來源，而所排放的溫室氣體，亦佔全球排放量的18%，比所有汽車、火車和飛機的排放總量還要高。

雖然如此，樓主的創作力量同幻想仍嚇窒了不少網民，引起大批網民熱議，有人更認同樓主稱「希望以牛代步普及化」、「以牛代步不是夢」、「睇完想即刻想入隻名種牛，日本A5定美國安格斯好？」。更有人貼上美國買牛的「市價」，稱一隻重約2000磅的牛，只需2萬多港元。不過亦有人質疑在市區難以解決「泊牛」的問題，而樓主則解答如果住新界西或北，「泊喺屋企出面」，惟「出市區煩少少」，舉例稱與電動車普及前的情況相近，需要靠政府及商場增加配套配合。對比起汽車不會排糞，牛每天卻會拉出大量牛屎，但帖文似乎較少人談論如何處理牛屎問題。

（連登討論區）