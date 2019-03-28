「不可能跟牠說再見」　美富婆難捨愛犬　揚言不斷複製被轟不人道

美國華盛頓州西雅圖市的55歲女子馮格蒙（Amy Vangemert）2005年養了一頭貴賓狗「布納」（Buhner），後來布納在13歲去世，因難以忍受失去愛犬的痛苦，馮格蒙決定複製牠，雖然遭到不少人批評，但她通通置之不理，更稱「一定會再次複製」，以求永遠跟愛犬在一起。

馮格蒙育有4名兒子，4人長大後各自成家立室，剩下她與布納「相依為命」，馮格蒙說：「當布納到了10歲，我已開始變得多愁善感，覺得我不可能跟牠說再見，我生命中的確不能失去牠！」

馮格蒙的55歲丈夫約翰（John）當時眼看妻子終日以淚洗臉，非常擔憂，於是試嘗去找其他寵物犬將來替代布納。馮格蒙憶述：「我們很努力去找，但每一次我都在想：『噢不，那根本不是布納』。」

馮格蒙和她的丈夫約翰經過一番討論後，決定複製布納。（視覺中國）

39萬元複製出3隻小狗

後來馮格蒙得知有人嘗試複製已逝愛犬，開始有了新目標，「我原以為永遠不會這樣做，但最終還是開始研究，並與丈夫討論，因為我們都不想失去布納」。

2017年8月，馮格蒙聯絡總部位於德州的「ViaGen Pets」寵物公司，花了5萬美元（約39萬港元）複製布納；該公司是從寵物的腿或腹部收集最少兩個皮膚樣本，再抽取DNA進行複製，曾經因幫助女星芭芭拉史翠珊（Barbra Streisand）複製愛犬成功而聲名大噪，甚至成為新聞頭條。

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「只想布納的一部分繼續在世上」

6個月後，馮格蒙得到3隻跟布納一模一樣的小狗，分別取名為「小布納」（Buhner Junior）、「巴斯德」（Baxter）以及「迪托」（Ditto），如今牠們已經兩歲；馮格蒙說：「這是我做過最好的決定，牠們是我生命中最大的快樂，花再多的錢都值得。」她還計劃幾年後再次複製愛犬，「我一定會再這樣做，大概會等牠們長至8歲左右。」

然而馮格蒙的做法惹來眾多批評，有人認為她的做法不人道，並建議去領養好過複製，甚至有人大罵她瘋了。馮格蒙回應稱：「我沒有瘋，我只是想布納的一部分繼續在世上存活下去」。