廈門男搶手機後匿埋鬼屋　警入去「開棺」捉賊靠呢個破綻

警察入鬼屋不是捉鬼而是捉賊？廈門江頭派出所日前接獲一名女子報案，稱被一男子毆打再搶去手機，該男子隨後躲進一個遊樂場鬼屋內，警員於是入鬼屋搜捕，差點被陰森恐怖的佈景嚇倒，後來警員發現一副棺材內竟然露出了一隻腳，於是鼓起勇氣合力「開棺」。

警員留意到鬼屋內的一副紅色棺木，棺木靠牆的一面，竟有一雙黑色的襪子露了出來。（網上圖片）

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上周二（26日）晚7時許，廈門江頭派出所日前接獲一名女子報案，女士報稱被一名男子徒手毆打，該男子隨後躲進蔡塘遊樂場的鬼屋內，鬼屋氣氛陰森昏暗，隨時有恐怖道具彈出，民警打開電筒在鬼屋內四處搜尋，但除了疑犯留下在現場的一個旅行袋外，男子就好像人間蒸發一樣。

警員百思不得其解時，留意到鬼屋內的一副紅色棺木。棺木的蓋子因太久沒有清理過，佈滿灰塵，但上面竟然有手印。民警仔細一看，棺木靠牆的一面，竟有一雙黑色的襪子露了出來。民警於是合力移開棺木蓋子，突然一隻「猛鬼」憤然彈起，面目猙獰、綠眼森然、嘴角還留着血。

警員回過神來之後，發現就在「猛鬼」的背後躺着一個男子，只見該男子蜷曲身體，將無處安放的雙腳伸出棺木側邊。男子看到民警後，還賴死不肯出來，最終要民警將其拉出帶走。

男子躲在「猛鬼」的背後，男子看到民警後，還賴死不肯出來，最終要民警將其拉出帶走。（網上圖片）

據了解，當天男子喝醉酒，和女友發生口角後便出手毆打她，並拿走了她的手機，女方遂報警。男子酒醒後雙方自願和解。不過，眼利的民警發現該男子其實是慣犯，曾有多次盜竊前科，早前還在當地一個屋苑偷竊，他已被帶回派出所繼續調查。

（綜合）