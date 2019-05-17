【林夕黃耀明】當年外購劇港版主題曲超高質　現今只剩罐頭情歌？

近年大台向大陸買入不少古裝劇，但反應及口碑參差，一如去年的《延禧攻略》大收，也並不代表剛播放的《倚天屠龍記》和《皓鑭傳》收視理想。唯一不變的是，TVB一定會為劇集創作新主題曲和插曲。

説實話，小編對近年香港版本的主題曲普遍都感到失望。最主要原因是TVB版主題曲大多欠缺歷史感，内容和劇集大多無關，簡單來說就是罐頭得很。

簡單例子就是《延禧攻略》主題曲、由吳若希主唱的《無常春秋》。其内容幾乎可以應用於所有宮廷劇的主題曲，歌詞只集中描寫宮廷女子對愛情的觀感，幾乎沒有什麽歷史氣息，其實把它換成是《武則天》的主題曲也可以。歌曲方面情況普遍可以接受，旋律在照顧到大眾口味之餘，亦聽得出有刻意使用古風元素。然而，小編印象比較深刻的是三年前的《琅琊榜》港版主題曲，許廷鏗的《問天》。雖然歌曲本身是不錯的，但旋律實在難以令人聯想到是是古裝片主題曲，更狠狠的抹煞了劇中那厚重的歷史恢宏感！

事實上TVB以前在更換主題曲方面是做得不錯的，既刻意擺脫典型大陸古裝片中娘爆又非常慢的特色（如什麽《武漢大帝》那些），內容也能做到有深度，而非只得情情愛愛。

要說到小編喜愛，也是希望從倉底撈出來介紹給大家的，就是《一生為奴》的港版主題曲，由黃耀明主唱的《四大皆空》。或許大家對《一生為奴》沒有印象（内地版本又名《恭親王》）。這也難怪，因為當年這套劇因過於沉悶而要被腰斬。然而，我對這首主題曲卻印象深刻。

小編最愛《一生為奴》的港版主題曲，即是由黃耀明主唱的《四大皆空》。（《一生為奴》海報）

《一生為奴》的「奴」，就是恭親王奕訢（1850-1898），即道光帝第六子，為咸豐帝同父異母兄弟，一直都被朝野公認為最賢能的皇子，甚至有認為他是理想皇太子人選。咸豐帝在熱河死後，同治登位，也就是慈禧掌握權力之始。但成功造就東西太后兩位奪權執掌朝政的人，正正是因為有奕訢在背後大力發功之故，故在同治登基後他獲「議政王」之銜，位高權重。

然而，後來因政不合又多番反對西太后的舉措，令奕訢得罪了大老闆。儘管如此，但由於當時清朝正值用人之際，又熟諳西洋事務，他還是需多方面參與政事，當中洋務運動更是大家耳熟能詳的政績。做不成皇帝，還要看看西宮面色，但他始終胸懷家國，盡心為國。

恭親王奕訢一直都被朝野公認為最賢能的皇子。（資料圖片）

大家請先品味歌詞：

//絕世深宮 橋寒路凍 進退皆空

直上天宮 愛惡濛朧 要你精忠

傲氣當胸 磨拳擦掌 再創天空

朝傾西宮 在權力中心點最易失蹤

成敗也為權也為人紅

欲變天與地總惹異動

常言立下大功禍因早種

之後要四大也皆空

忘掉十萬大軍謙虛不碰

方能免妒忌再徵用

既是代代為奴 無權無為無風

失去簇擁 有心有何用

於這千秋有功 甘棄千秋好夢

立地頂天 怎算 沒有用//

這首歌並非歌頌恭親王什麼的，似乎是為他感嘆為奴的一生，又似道出他的心聲；似乎只有悟出「四大皆空」，方能於亂世之中昂首闊步。填出這樣高質的歌詞，當然不是什麽凡夫俗子，而是香港的詞神林夕啦。歌曲是黃耀明擅長的迷幻風格，以他獨特的聲線唱出深宮的冷酷無情，但又蘊含中樂元素，更重要的是歌詞填得到位，實在是佳品，小編到今日還會回味歌詞內容。

作者簡介：煲劇學歷史

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【編按：文章題目為編輯所擬，原題為「冷門古裝主題曲推介：《一生為奴》之《四大皆空》」​】

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