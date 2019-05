【熱評】眼白已經出賣咗你！　小肥波：眼白顏色可看出心理與生理

文:小肥波(文章標題由《香港01》編輯所擬) 眼睛是靈魂之窗,有人甚至指從眼中可以看到一個人的心理狀態,以及正在思考着甚麼。為何我們能夠看懂這「眉頭眼額」,很大程度是人類有清晰可見的眼白,與臉部形成強烈對比。 如果你有留意貓狗等寵物的眼睛,牠們雖然或多或少也有眼白(鞏膜 sclera),只是比例上較低難以被看到;其他靈長類的鞏膜普遍都是帶其他深色色素,但 2015 年有研究 [1] 則發現 2 個品種的 85 隻大猩猩僅有約 3 成的鞏膜是純黑色,其他均有眼白,更有 7% 的眼白比例有如人類。

有時我們能夠看穿別人在想甚麼,很大程度上與人類有清晰可見的眼白(鞏膜 sclera)有關。圖為示意圖,藝人徐錦江以「反白眼」飾演金毛獅王。(2002年版《倚天屠龍記》影片截圖)

整體而言,我們仍可說與虹膜 (iris) 有明顯差異顏色的眼白是現代人獨有,顯然這種特徵對人類有優勢才會被演化出來 [2] ,眼睛亦非只用來看東西,或有助同類社交溝通;我們亦可從其他人的視線,了解他正在觀察甚麼有趣之事,亦即所謂「視覺合作假說 (cooperative eye hypothesis) 」。

2007 年,馬克斯普朗克演化人類學研究所的 Michael Tomasello 團隊發表研究 [3] 指,黑猩猩、大猩猩與倭黑猩猩這些與現代智人基因最接近的物種,注意彼此的都是頭移動方向,只有人類嬰兒注意的是其他人所看的地方,可見注視眼睛是人類獨有行為。

學界亦有理論指,透過眼白的顏色,我們可以觀察到一個人的健康或年齡,是否有吸引力(或說白點:適合交配)。例如,有紅色或粉紅色的眼白代表示健康、黃色的可能是患黃疸或年紀較老。

研究發現,在兩個品種的 85 隻大猩猩中,僅有約 3 成的鞏膜是純黑色,其他均有眼白,更有 7% 的眼白比例有如人類。圖為示意圖。(Getty Images/視覺中國)

另一理論「心智理論 (theory of mind) 」則認為,我們在對望時可能理解對方心理狀態。墨爾本大學心理學系教授 Nick Haslam [4] 表示:「我們永遠都對其他人『讀心』,並以此作為不論是競爭、欺詐還是合作的互動機礎。」

這種洞察能力在其他動物身上較為罕見,也並非在所有人身上出現,自閉症患者就是少有例外, Haslam 指,與其他兒童或成人相比,不擅長社交且不留意其他人視線的自閉症兒童,對可見眼白的毛公仔較不感興趣。

很多職業賭徒為了贏錢,會在賭枱上臉無表情,讓對手無法猜到他們拿到的是甚麼牌。圖為示意圖。(電影《賭神》截圖)

在某些情況下,我們也未必想與其他人分享自己的心理狀態,避免不必要的競爭。 Poker face(即面無表情)就是一個典型案例,為了贏錢很多職業牌手都會臉無表情,讓人無法猜到他們拿到甚麼牌(當然也有人以靠嚇的方式「大走」其他同桌牌手,這不在此文討論範圍),如果能被「讀心」,自然就會輸掉比賽。

迄今為止並無對於 Poker face 在其他社交場合下有否好處的研究,但 Haslem 仍認為眼白是有助發送和接收社交信息,幫助人們協調活動,並使他們的意圖為人所知;對他而言,即使更易被讀心,這仍是個演化優勢,讓現代人類更能於社會中立足,促進各人的互動。

作者:小肥波

販賣腦汁維生的蛋散,最愛吃喝玩樂,望有錢從天而降,全人類不須工作。