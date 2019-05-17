【全院滿座】劇中鬧鬼的東昇戲院真的存在！　說說舊戲院的那些事

由吳啟華、關詠荷、苑瓊丹和鄭子誠主演的《全院滿座》於1999年在無綫首播，當年關吳二人的遺憾結局更成一時話題。

當年《全院滿座》是熱播劇，是以六十年代東昇戲院鬧鬼為主軸，講述躲於戲院的鬼魂媽姐銀姐（苑瓊丹飾）遇上戲院售票員阿英（關詠荷飾），更寄居於阿英家中，二人鬼互相扶持，但同時阿英與戲院少東浩然（吳啟華飾）以及男友興國（鄭子誠飾）陷入三角關係中，銀姐亦希望在人世中尋找愛郎波哥下落，才瞑目去投胎。

《全院滿座》是當年的熱播劇，是以六十年代東昇戲院鬧鬼為主軸，講戲院內的發生的愛情故事。（電視劇《全院滿座》海報）

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鬼怪題材雖不算新鮮，但劇集的背景確實值得一提。原來《全院滿座》是以香港六十年代至七十年代灣仔駱克道芬域街交界的東城戲院為藍本，當年戲院的確因爲有鬧鬼傳聞導致生意一落千丈，最後於七十年代結業，變成今日的東城大廈。

然而，東城戲院何解會有這樣的傳聞呢？其一，按風水之說，戲院長期不見天日，乃聚陰之地，加上有些傳統説法是鬼魂喜歡看戲（就如盂蘭勝會中會專演一場給游魂野鬼看），因此會吸引很多「朋友仔」。其二，原來東城戲院前身是萬國殯儀館，不過因爲萬國殯儀館要遷往紅磡，原址被何東家族收購並於1964年改建成東城戲院。有這種背景，就正如大家小時候都說自己就讀的學校前身是亂葬崗一樣，總會引起很多鬧鬼傳聞。

《全院滿座》中的東昇戲院原先是播放唐片，但浩然覺得要讓生意好轉必須引入西片，之後生意更扭轉乾坤。不過，原來真實的東城戲院一直都以播西片為主，開幕電影為意大利電影Copacabana Palace，而最後播放的電影為美國電影Paper Moon。

説到戲院，有些今昔不同也值得跟大家說說，相信也是上一輩人的集體回憶（感覺這文是寫給90後以及2000後看的）。

《全院滿座》有一幕説到因爲細媽（韓瑪利飾）眼紅浩然能將戲院生意重上軌道，於是故意讓人放火燒毀些影帶，導致西片首映出現意外。情急之際，浩然叫播帶的打出字幕，跟觀眾交待拷貝未到手。看到這裏，實在讓小編覺得新鮮。

跑片員來不及將影帶運到的話，放映員就會投放字幕請觀眾稍等。（電視劇《全院滿座》海報）

原來在電影還未數碼化以先，播放電影是要靠俗稱「機房佬」的放映員將一卷卷影帶放到放映機上。然而，舊時由於成本和技術問題，戲院之間可能會共用影帶，由「跑片員」負責將影帶送去其他即將開場的戲院裏。不過凡事總會有意外的，要是「跑片員」來不及將影帶運到的話，放映員就會投放字幕請觀眾稍等。這樣的觀影體驗，今日我們實在很難想像到。

另一點就是戲院座位。小編媽經常說，以前的戲院非常大，有前、中、後以及超等座，一場戲可容納千人。爬爬資料，原來東城戲院居然有1300個座位，包括超等座454個及後座617個。不過《全院滿座》中的東昇戲院卻小得可憐，和今日的戲院沒分別哦……

最後想談談的就是售票了。在沒有電子售票系統以前，購買電影戲飛就是用最原始的方法了。《全院滿座》中關詠荷是售票員，在準備賣票前需要找司理領取一曡曡的戲飛，然後以人手劃位。大家以爲今日這個畫面已經絕跡嗎？ 錯了！原來位於紅磡的寶石戲院到今日依然保留人手劃位方式售票，並沒有設立售票系統，非常原汁原味呢！

寶石戲院還是以人手劃位。（作者提供）

作爲電影迷的小編其實也算常進戲院看電影，但現在戲票實在太貴了，動輒要七、八十甚至過百元一張，實在奢侈得很啊！

作者簡介：煲劇學歷史

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【編按：文章題目為編輯所擬，原題為「那些年在灣仔的鬧鬼戲院」​】

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