【要返工不了】香港人忙上癮　是為了逃避和掩飾內心空虛？

常聽到有人說「得閒死唔得閒病」、「每秒幾十萬上落」來表達自己忙得不可開交。奇怪的是，香港人效率高是無庸置疑的，連颱風也無法阻止香港人上班。如此勤奮的我們，為何還會這麼的忙？

1、忙上癮

日常工作忙碌的香港人，旅行大概是生活中最大的慰籍，可以暫時放下重擔，在別的國度短暫地逃避現實。然而，香港人熱愛旅行的程度超乎想像，基本上每個長假期都要去旅行，留在香港就好像浪費了假期一樣。近年，廉航特別受學生一族歡迎，尤其是時間表較有彈性的大學生，不少人會把握開學前、假期後的淡季去旅行。最可悲是，窮學生只好在假期多找幾份兼職賺取旅費，盡情玩樂後又馬上要面對沉重的學業壓力。對打工仔而言，可能全年只有幾天的長假期可以和家人一同外遊，機不可失。幸運的話，公眾假期接着週末，又可以去一程短旅行。

這個程度令人不禁懷疑，我們究竟是不是離鄉別井的旅人，每逢假期都要回鄉似的。這也難怪忙碌的香港人，香港到處都是人頭湧湧、車水馬龍，完全沒有喘息的機會，唯有去其他地方「避世」。雖然旅行可以放鬆心情，但少不了漫長的交通、觀光、購物等時間，全是消耗體力的活動。當旅行和工作「無縫接軌」，回來後才是地獄的開始，不得不拖着疲倦的身體處理之前累積的工作。大概香港人是忙上癮了，連假期也要匆匆忙忙地度過。

漸漸，忙碌好像變了一種習慣，一旦空閒下來就會渾身不對勁，必須找些東西來填滿時間表，不肯讓自己好好地休息一下。許多人的想法是，既然日常也沒有時做自己想做的事，就要把握假期來達成一些目標，像是學一門手藝、進修等。這就像玩層層疊一樣，不斷抽空自己的能量，令自己達到更高的成就。當終有一天再也無法支撐，只能看着高塔一下子倒塌。

香港人忙上癮，總是有密密麻麻的忙碌行程。圖為示意圖。（Getty Images／視覺中國）

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2、「扮」忙

忙碌的香港人更是喜歡「扮」忙，而「扮」忙的原因只有一個，就是為了逃避。

工作上，辦公桌上愈亂愈好，讓同事、上司總看見自己在工作，即使限時內完成工作，也要漫無目的地再三檢閱，可以避免讓人覺得自己很閒，逃避做額外的工作。

香港人還很喜歡用「忙」來釐清責任。面對社會和政治議題，總愛說：「不了，聽日要翻工」，對迫切的議題視而不見。

忙是推搪最萬能的藉口。有時候不想出席聚會，無視朋友的邀約又會顯得無禮，又不希望坦白後破壞了關係或傷朋友的心，唯有撒個小謊說自己很忙。用忙碌來推搪，營造了一種很渴望出席卻是無可奈何，禮貌地回絕朋友，逃避人際關係的問題。某程度上，「扮」忙是社交中不可或缺的技巧。有時候我們不得不和關係尷尬的人相處，這時就可以裝忙抽身而出，逃避尷尬的情況，保持一個舒服的距離。

有時候，「扮」忙也是合情合理的，總不可能無時無刻都陪伴在身邊，小小的「白色謊言」並不會破壞關係。然而，忙碌絕對不是厭倦了的藉口，古巨基的歌詞也說道：「盲目地發奮，忙忙忙其實自私」逃避的背後，是想得到短暫的解脫，還是因為對關係失去耐性？

古巨基《愛得太遲》的歌詞也說：「盲目地發奮，忙忙忙其實自私」。（古巨基《愛得太遲》MV截圖）

3、速食文化

在香港這個什麼也追求速度和效率的地方，常聽到「唔洗急，最緊要快」這句話，最悲哀的是這句不太合理的話，卻是我們生活的寫照。為了追求速度，許多人寧可光顧快餐店，節省用餐的時間。當外出吃快餐的時間都變得奢侈，就出現了代餐產品，徹底簡化的用餐過程。

許多人光顧快餐店來節省用餐的時間。圖為示意圖。（Getty Images／視覺中國）

讀書的時代，相信不少人試過因來不及讀完沉甸甸的原著，唯有看改編拍成的電影，用最短的時間來完成閱讀報告。近年，「N分鐘看完電影」系列的影片十分受歡迎，人們可以用幾分鐘完全掌握劇情發展，再不需要到電影院花兩個小時去看了。

當娛樂都可以簡單化時，還有什麼不可以簡化？人與人相知相交，本是命運的安排，要培養感情更要花長時間互相了解。然而，網上交友的興起，進一步拉近人與人的距離，交朋友也可以足不出戶，甚至有不少人在交友應用程式找到命中的另一半。

速食文化下，過分追求速度，忽略了當中的味道，再美味的食物都會變得味如嚼蠟，這就失去了吃東西的樂趣。人生不可能事事兩全其美，速度和質素不可能兼得，認清自己想要的是什麼最重要。

4、為忙而忙

香港人最大的誤解就是忙碌等於充實，感覺自己的生活很有意義，漸漸將忙碌看出優越和榮耀的象徵。有些人總是忙着告訴別人自己忙得很，炫耀自己在各方面都擔當着不同角色，為要得到別人羨慕的目光。這種忙可以說是「盲忙」，完全是為了勞役自己而做很多事情，沒有意義的忙碌。

不知為何，大時大節像是生日、聖誕節、中秋節的時間一旦空下來，就讓人感覺自己很「毒」，顯得額外孤獨。這些時候，無論如何都要找些的節目才安心，或有人選擇用工作來填滿時間，時間好像用得比較有意義。

如果習慣了忙碌，連身邊美好的人、事、物也看不見，就再也無法填補空虛的心靈了。圖為示意圖。（Getty Images／視覺中國）

忙不忙，向來都是時間分配的問題。當我們習慣了忙碌的生活節奏，只顧向前衝，連身邊美好的人、事、物也看不見，就再也無法填補空虛的心靈了。

內容提供：劉靖怡​

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【編按：文章題目為編輯所擬，原題為「香港人為何這麼忙？」​】

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