2500元請寵物保姆照顧愛犬　攝錄機卻拍下色情片

美國加州女子布朗（Rosie Brown）最近透過提供代客照顧寵物服務的程式「Wag」，以315美元（約2500港元）請來26歲的動物保姆布倫格爾（Casey Brengle），代為照顧兩隻愛犬彭妮（Penny）和黛西（Daisy），豈料布倫格爾不但沒有好好照顧愛犬，甚至帶男友到布朗家中交歡。

布朗因為要離家四日，前往路易斯安那州（Louisiana）參加表兄弟的婚禮，於是透過「Wag」請人代為照顧愛犬。布朗表示，布倫格爾有超過200個五星級好評，因此相信她能勝任；另外布倫格爾講明男友可能會上門找她，由於廚房角落裝有攝錄機，布朗當時並不太擔心，於是首肯。

布朗擔心兩隻愛犬無人照顧，於是決定請動物保姆。（ABC news影片截圖）

婚禮當日，布朗接到攝錄機啟動的通知，她打開程式一看，竟見到布倫格爾帶着一名陌生男子回家，兩人半裸在家中走來走去，甚至還在她的沙發上親熱。布朗說，儲了6個月才夠錢買下該張沙發，「影片中布倫格爾脫光下半身，又坐又挨，實在令我難以置信。我剛剛才買下這張沙發，她坐的位置是我最喜歡的，如今我都不敢再踫那裏了。」

布倫格爾還邀請父母上門共聚，她原本要每日遛狗30至60分鐘，結果每次僅外出幾分鐘就回來，甚會大喊「賤狗」。

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面對布朗質問為何不穿褲子，布倫格爾稱「那時很熱，而且我不喜歡穿衣服」；至於沒有遵照約定遛狗，她就解釋「我感到很沮喪，不是對寵物，而是對自己和其他事。我之前和媽媽有爭執，我承認這做法不妥當。」

布朗決定向「Wag」投訴，認為雖然對方有背景審查動物保姆，但並非萬全之策，「最好的是當保姆到僱主家時，負責公司也要有人監督」。事後「Wag」回應稱，有規定動物保姆不能帶其他人到僱主家，因此布倫格爾的行為有違公司指引，絕不能接受。