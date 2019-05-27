網民問女性會知被𥄫胸嗎？　台女道真相：不要以為隱藏得很好！

如果在街上碰到衣着清涼的女性，可能大部分的男性都會忍不住偷望，但如果只偷望一下，對方有沒有可能完全不知道呢？台灣有女網民道出真相，稱「女！性！全！部！都！知！道！」而男性沒有被投訴只是當事人懶得戳破，亦並非對方樣子帥就可以隨便看。帖文引起不少人討論，認為她說的是事實，真的沒有可能不知道。

有網民提問，想知道女性如被男性偷望胸部，是否一定會知道。一名台女就指出，當事人一定會知道。（電影《低俗喜劇》劇照）

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台灣討論區PTT近日有網民提問，指很多男性在街上都會忍不住看女性的胸部，覺得只要對方看不到自己就不會被發現，不過又有人說無論如何對方都會知道有男性正在注視她的胸部，想知道哪一個說法才正確。他又問，如果女性知道，「是會通靈嗎？還是用眼角餘光知道男生在盯她的胸部看？」

帖文引起熱烈討論，有女網民以長文回應，直斥「這是什麼搞笑問題？」因為相比起粗枝大葉的男性，細膩的女性對於這類眼神特別敏感，「她們當然知道有視線在看她的胸部！」

↓↓↓ 網民咁樣講： ↓↓↓

她指不論任何情況，「眼睛往下看怎麼可能不知道？每次我都覺得視線有一股熱度，在胸口附近如蛇一般遊移」。她又說，「戴太陽眼鏡偷瞄」、「陽光太猛假裝瞇眼睛偷瞄」、「趁女性用手機時偷瞄」、「面對面講話時偷瞄」等等方法全部都沒用，「這些狀況女性都知道你在偷瞄，不要再以為自己隱藏的很好了！」

她認為如果偷看的人是女性或許還可以接受，但如果是男性就會極之明顯，「講不到兩句話視線就一直向下，講一些無關緊要沒意義的話來拖延時間，語無倫次的感覺真的很好笑」。

台女直指，男人視線向下望的時候十分明顯。（電影《低俗喜劇》劇照）

她更提醒，不要以為視角不同會有分別，因為即使是從側面或從下仰視偷瞄胸部「女！性！全！部！都！知！道！」當事人沒有戳破對方只是不想和懶得戳破，連搭話也沒有興趣，絕對不是覺得你帥所以就沒關係。

（PTT討論區）