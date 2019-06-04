六四事件30周年前夕，英國廣播公司（BBC）駐北京記者沙磊（John Sudworth）走到北京街頭，拿當年王維林隻身阻擋解放軍坦克車隊、著名的「坦克人」照詢問民眾有否看過，惟八成人聲稱沒見過，在大學區終有一對年輕男女稱見過，因而令不少香港網民為他們感擔心，「截圖丟去人臉辨識系統，過一會兒公安就來敲門了。」

1989年6月5日，六四事件天安門清場後，一名手無寸鐵的青年王維林隻身試圖擋坦克去路，被認為是八九民運中極具象徵意義的一幕。（美聯社）

有北京民眾受訪時指該坦克不是中國的。（訪問片段截圖）

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英國廣播公司（BBC）中文網，昨日（5日）於facebook專頁上截影片，駐北京記者沙磊（John Sudworth）在北京街頭隨機訪問路人，有否看過著名的89年的六四事件「坦克人」照，結果有8成民眾指沒有看過。

從影片中可見，受訪的北京民眾大部分都年紀較大，在八九年時肯定已有記憶，惟他們都清一色回答：「不知道，我沒見過」、「沒有、沒見過」、「沒有」。當沙磊再問：「真的嗎？」，他們仍自稱無見過，其中更有民眾指：「這是外國的坦克，一看那個……它不是中國的」。

其後沙磊決定到「六四運動開始的地方」北京的大學區採訪，一對年輕男女用英語表示，曾看過阻擋解放軍坦克車隊的片段，惟當他們被問到「你覺得有許多中國人知道這張照片嗎？」，他們只稱「應該不多中國人知道」。

沙磊解釋這張照片中的王維林，在西方被稱為「坦克人」（Tank Man）非常有名，該年輕男子笑笑口表示：「坦克人？真的嗎？這很酷（very cool）！」

在影片最後，有名中年男子看到照片沒回應有否看過，只皺起眉頭細看後斥責：「這甚麼時候的照片，你們能拿到這來」。

沙磊事後在個人Twitter貼出報道，指其團隊不是第一批人嘗試這樣做，但那麼多北京人無法認出「坦克人」照片，甚至是認不出相中的拍攝地點北京城，都令沙磊感覺震撼，指他們（受訪者）很多都年紀不小，按其年齡推算，沒理由不知情。

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帖文一出即引起網民的熱烈關注，紛紛留言討論片中的北京民眾是否「裝睡的人」，質疑根本沒人敢說自己看過，「看過也不跟你講看過，這才是在中國的生存方式」、「十成人看過無人敢認」、「怕.jpg」、「旁邊還有攝影在拍，誰有膽子說…」、「最後那個男的應該有看過，他的表情寫着：『在這裡看這個很危險』」、「那些人看起來超怕的啊…」

有網民則擔心片中的年輕男女，「我真係擔心個倆位大學生嘅前途...」、「BBC應該要保護一下、打個馬賽克吧？截圖丟去人臉辨識系統，過一會兒公安就來敲門了」、「北大那兩個學生要逃亡，還來得及嗎？」。

（BBC）