【千奇百趣】以動物命名的香港地方　老鼠田、狐狸叫…你聽過嗎？

香港郊外的地方很多，而取的名字亦千奇百趣，層出不窮，不少是根據動物而命名。不知道以下三個地方你又有沒有聽過呢？

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一、老鼠田

老鼠田的位置十分偏僻，它是位於馬鞍山區，沙田飛鵝山道再入一點的地方，佔地約2.3公頃。老鼠田村本來也是沙田茂草岩村的分村，但現在已經荒廢，人跡罕至。

相傳該地是因為有人發現禾田出現了大量老鼠而命其名。除了老鼠外，裏面更有273種植物和野生動物，例如穿山甲等，品種繁多。可惜該地逃不過發展地命運，早幾年已被發展商破壞了。

相傳該地是因為有人發現禾田出現了大量老鼠而命其名。（資料圖片）

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二、狐狸叫

它是位於西貢蚺蛇尖對出的地方。根據新界山區的記錄，狐狸的確在該地出現過，而且數量不少。另外，在20至30年代中，也有外國人曾經在新界狩獵紅孤，估計是因此而命名這個地方。

但是亦有另一說法，解釋是因為當地很多山貓動物，他們走路走得快時，聲音極像狐狸，所以誤以為有狐狸出沒，故稱此地為「狐狸叫」。

狐狸的確在該地出現過，而且數量不少。（資料圖片）

三、雞胸山

雞胸山是位於黃大仙與沙田的交界，海拔437米，屬獅子山郊野公園範圍，亦是在九龍群山中，比較不出名的山峰。

網絡上很難找到其名字的由來。山上留有抗日時期的防禦遺跡，可見當時是軍事防線的重要根據地。為了紀念抗日勝利60周年，漁護署更在2005年命名這裏為「戰地遺跡徑」。

康文署的合家歡行山路線（獅山龍凹築鷹巢）便會經過雞胸山一帶。（康樂及文化事務署）

內容提供：Vanessa Poon

【編按：文章題目為編輯所擬，原題為「三個以動物為名的山旯旮地方 你又有冇聽過？」​】

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