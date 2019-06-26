買2盒收3盒錢　日藥妝店再爆亂收錢　台女：以後要帶計數機？　

藥妝店是到日本旅遊的必到景點，惟過往有連鎖藥妝店被指經常出錯，包括計錯數、產品被換成空盒等，最近有台灣網民再分享「中伏」經過，指在「大國藥妝」買了兩盒成藥，結果埋單時被多收一樽藥的價錢，令她相當無奈，慨嘆「是不是以後買藥妝要帶計算機」。不少網民見狀紛紛表示在同一連鎖藥妝店遇過類似經歷，提醒旅客結帳後要檢查明細。

一名台女日前遊日時，在大國藥妝買下兩盒藥，事後才發現店家多收一盒錢。（fb群組「日韓旅遊公社」圖片）

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該台女日前在facebook群組「日韓旅遊公社」發文，分享在「大國藥妝」購物的不愉快經歷，她稱第一次在大國買藥妝，替朋友買了兩盒成藥後，檢查單據才發現被多收一樽藥的價錢，令她相當無奈，「只能自認倒霉」，慨嘆「是不是以後買藥妝要帶計算機」。從她上載的單據所見，成藥的數量是3，但她只買了兩盒，結果被多收1,881日圓（約137港元）。

帖文引起大批網民熱議，不少人曾在同一連鎖藥妝店遇過類似經歷， 「回飯店核對的時候才發現被多刷5種不明商品」，甚至有人稱在大阪分店「買3罐被刷了33罐，收到信用卡帳單嚇死」，亦有人指大國比一般藥妝店便宜，「但是結帳問題頗多」。另外，有人建議旅客結帳後要檢查明細，亦可以一邊買一邊自己先計算好大約價錢。

大國藥妝店是日本的大型連鎖店，幾乎在每個城市都有分店，主打款式齊全及便宜，惟近年曾被台灣傳媒報道經常出錯，包括價錢計錯、數量計錯、產品被換成空盒等，不少網民亦抱怨「中伏」，如有人曾在新宿分店購買5萬多日圓的藥妝，詎料回台後，才發現少了一樽最貴的藥丸，價值7505日圓（約546港元），事後也無法追討；另外，有人曾在大阪心齋橋分店購入一堆藥妝，回酒店後才發現產品是空的。

（fb群組「日韓旅遊公社」）