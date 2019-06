Jolin《玫瑰少年》金曲獎奪「年度歌曲」　蔡依林4首歌為同志發聲

台灣《第30屆金曲獎》昨晚曲終人散,蔡依林(Jolin)憑《玫瑰少年》及專輯《Ugly Beauty》連奪「年度歌曲」及「年度專輯獎」,更獲大批網民激讚實至名歸,感謝Jolin一直關注同志平權。《玫瑰少年》是紀念台灣的「葉永鋕事件」,籲大眾尊重多元性別人士,其實除了這首歌外,Jolin還有其他作品也為同志發聲,包括《迷幻》、《不一樣又怎樣》、《愛無赦》等,她多年來身體力行爭取平權,令網民不禁高呼:「誰說音樂不能改變世界?」

Jolin撐同志平權的作品包括:

1.《玫瑰少年》

多次為同志平權發聲的Jolin,與五月天阿信攜手為《玫瑰少年》填詞,紀念遭性別歧視欺凌、其後意外身亡的男生葉永鋕,希望透過其個案喚醒大家對多元性別議題的重視,尊重不同的性別取向。Jolin在金曲獎得獎後,亦表示這歌不但獻給同志,「也是獻給曾經認為沒有選擇的你,請你選擇你自己」,希望用自己「最微薄的力量」,能為大家做一些事說一些話。

別讓誰去 改變了你 你是你 或是妳 都行 會有人 全心的 愛你 《玫瑰少年》歌詞

永誌不忘記念 往事不如煙 《玫瑰少年》歌詞

下載「香港01」App ,即睇城中熱話:https://hk01.app.link/qIZYuEC5LO

2. 《不一樣又怎樣》

提到Jolin為同志發聲的歌曲,不得不提2014年推出時曾引起一時轟動的《不一樣又怎樣》。《不》探討多元成家議題,力撐平權婚姻,當年MV呈現兩個真人真事改編故事,包括同志伴侶在病危一刻,身邊相守一輩子的人,卻無法為對方簽署手術同意書,令不少人非常動容。而MV導演找來林心如跟Jolin飾演同志,當中一幕二人穿上婚紗上演唯美「女女吻」,一度登上國外的同志網站。MV點擊率至今已超過1.5億。

這是張淑月和邱秀滿的故事 也是發生在你我身邊的故事 《不一樣又怎樣》文案

不一樣 都一樣 有各樣的患難 《不一樣又怎樣》歌詞

神不神聖 愛這種信仰 誰說了算 《不一樣又怎樣》歌詞

3. 《迷幻》

Jolin在2012年推出歌曲《迷幻》,其MV別出心裁以現代版伊甸園為主題,一開首旁白已讀出「Their love is equal. They are born out of love」,象徵愛情不分性別和膚色,「當擁抱沒有偏見、當愛情只求真心,真正的伊甸園就藏在每個人的心底」。

當擁抱沒有偏見、當愛情只求真心,真正的伊甸園就藏在每個人的心底 《迷幻》文案

你讓我去真的看見 特別的顏色現在你該相信自己 《迷幻》歌詞

4. 《愛無赦》

早在2007年,Jolin的《愛無赦》已在歌詞提及「愛情大同,天下為公」,象徵愛沒有性別之分,任何一種愛都可以勇敢地愛,受大眾祝福。而這首歌亦已獲台灣同志聯盟組織青睞,被選定為同志大遊行主題曲,而全亞洲最具影響力的女同志雜誌《LEZS》,在象徵同志的十月,則特別以「影響力」為主題邀請Jolin接受訪問題,大談女性與多元性別的議題。

Go Go Sister Go Go Brother 愛情大同 天下為公 《愛無赦》歌詞