【包青天再起風雲】象徵鐵面無私　但宋制上包拯獨自判刑是濫權？

「開封有個包青天，鐵面無私辨忠奸，江湖豪傑來相助，王朝和馬漢在身邊！」

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TVB上年拍攝，由譚俊彥、曹永廉、張振朗、胡定欣及姚子羚主演的《包青天再起風雲》，今個月終於出街了！不過，相信不少人同小編一樣，對包青天的印象，還是停留在九十年代由金超群主演的《包青天》吧。

當時小編年紀太小，對劇情是零印象，可是主題曲和那句「狗頭鍘侍候！」，則是到現在還記得。

這是九十年代由金超群主演的《包青天》。（《包青天》劇照）

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在包拯開封府衙之中，放有三座斬首刑具，分別是龍、虎和狗頭鍘。龍頭鍘用以「侍候」皇親國戚，虎頭鍘專鍘文武百官，狗頭鍘則是用來處死平民百姓。每當宣判死刑時，包青天就會說：「龍／虎／狗頭鍘侍候！」、「開鍘！」，咔嚓一聲，惡人得到懲治，一個單元結束了。

包公祠的龍、虎和狗頭鍘。（維基百科包拯條目圖片：Gisling，CC BY-SA 3.0。）

但是，在歷史上，包拯一個人可不能判處犯人死刑，更沒有這三道家喻戶曉的龍虎狗頭鍘呢！

宋代有一套獨特的「鞫讞分司」司法制度（鞫讞粵音：谷現）。「鞫」指審訊，「讞」指定罪，「鞫讞分司」是指審訊和定罪分別由不同法官進行。負責審訊的推勘官只需審訊清楚案情，至於被告觸犯什麼法律，該如何宣判，則須要交由檢法官處理並覆核案情。

宋代有一套獨特的「鞫讞分司」司法制度（鞫讞 粵音：谷現），「鞫」指審訊，「讞」指定罪，「鞫讞分司」是指審訊和定罪分別由不同法官進行。（《包青天再起風雲》劇照）

再者，在刑事案件審結之後，還有一個「錄問」程序，由第三方法官覆核案情，詢問被告是否認罪，如果被告喊冤，就要交由另一個法院重審。若被告認罪，整件案會交由州政府法官集體審議及判刑。

整個司法程序分工清晰，又有多個法官參與，起到制衡、監察的作用，藉此減低冤獄錯判的機會。法官不會個個都是鐵面無私辨忠奸的包青天，因此發展一個完善的司法制度來補救人事的不足，對維持秩序、執行公義就極為重要了。

而隋唐以後的死刑主要以繩勒死犯人的絞刑及以刀斬首的斬刑為主，鍘刀並不是刑具，而是用來切割雜草作飼料的工具呢！

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【編按：文章題目為編輯所擬，原題為「【目無王法的包青天？！】」​】

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