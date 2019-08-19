【靈異online】《深夜食堂》夏天西瓜鬼故事　嚇到黑社會大佬崩潰

香港影帝梁家輝於6月30日出席撐警集會後，其首次執導電影《深夜食堂》宣布獲內地檔期，可於本月30日上映。該部日本原著漫畫在香港備受讀者歡迎，故事講述一班深夜活動的社會邊緣人，聚首食堂內圍爐取暖，藉着食物療癒，展現小人物的小確幸。漫畫除溫情外還不失小幽默，其中一篇關於西瓜的夏日鬼故事，更讓黑幫大老嚇得崩潰跌落地，劇情恐怖又爆笑。

西瓜是消暑佳品，但家中沒有雪櫃的日本人來說，則未必能買回家保存食用。（視覺中國）

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日本漫畫《深夜食堂》顧名思義是以深夜開始營業的小食堂作為背景，店內顧客自然是夜間到凌晨活動的人物，熟客雖有尋常打工族，但更多是黑社會大佬、出櫃的同志酒吧老闆、脫衣舞孃、萬年單身OL、AV男星等等，他們家中未必有大雪櫃，所以一般都不會買西瓜回家，食堂在夏日就會賣切件的西瓜。有一晚客人們圍坐吃西瓜時卻突然停電，店內只能亮起爉燭照明，氣氛急轉帶着試膽大會的味道，有人建議講鬼故，此時在席的黑社會大佬阿龍即臉有難色。

黑社會大佬阿龍亦是食堂的常客，原來是十分怕鬼，聽鬼故事時面有難色。（日版《深夜食堂》劇照）

《深夜食堂》是漫畫家安倍夜郎的作品，在香港亦深受歡迎。（《深夜食堂》封面）

故事中說的是40年前的故事，當時盛夏沒有冷氣，兩個窮人在深夜熱得無法入睡，卻想吃西瓜消暑，遂計劃到西瓜田偷西瓜，然後一人一個捧回家。當兩人行經電車軌時，原本不可能出現的列車卻突然駛近，其中一人被車撞倒，另一人匆匆捧着西瓜回家去。惟當他抵家洗西瓜時，赫然發現帶回去的竟是友人血肉模糊的頭顱……此時聽得入神的阿龍突感臉頰一涼，嚇得崩潰大叫跌倒地上，恰好電力恢復，原是另一名客人剛拿西瓜到店內。

這個鬼故事不時被讀者提起，有人認為這是作者安倍夜郎獨有的小幽默，也描繪出一班背景各異的食客融洽相處的情境，令人心頭一暖。

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