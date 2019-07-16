【貼地英文】表白唔只I Love You　莎士比亞浪漫英金句教你示愛！

向心儀對象表白，是開情開始的重要一刻，人人都懂得講「I Love You」，但這三個字卻如例湯例水般令人沉悶，說的人也許鼓足勇氣，但聽的人卻留不下深刻印象。想要提高表白成功率，或者令對象一生難忘，不妨將先腦海裏的英文浪漫句子庫大升級！Wall Street English在新書《貼地英文》就分享「直白型」、「浪漫金句型」和「情詩式」3大種表白方法，連大文豪莎士比亞的金句都有，讓表白者變身極具內涵的知識分子，示愛成功率自然大大提升！

表白還只靠一句「I love you」的話，你的英文程度就實在太落後了！（GettyImages／視覺中國）

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以下是《貼地英文》的內容節錄：

「你知道唔知道有人掛住你？」電台示愛就聽得多，但到你要示愛嘅時候，你又知唔知要點做？嗰啲肉麻嘅情話，點用英文去講？想浪漫少少，引用 Shakespeare 情意綿綿嘅金句，又唔知邊度有？定喺想用首情詩（Poem）去示愛？唔好等喇！依家就抄低以下情話大全，向你心愛嘅男神／女神示愛啦！

直白型

你的每一個舉動也深深吸引著我，我真的很喜歡你。

我不止以朋友身份看待你，而是對你有好感。

我一直很喜歡你。

表白是愛情至為重要的一刻，不少詩人都留下了漫畫金句，有情人不妨參考。（GettyImages／視覺中國）

浪漫金句型

e.g. But soft! What light through yonder window breaks? It is the east and Juliet is the sun. ──Shakespeare

噓！窗外透進來的是甚麼光？是東邊，而茱麗葉就是太陽。──莎士比亞

將Juliet改為愛人嘅名，就用到呢句喇！

e.g. Grow old along with me! The best is yet to be. ──Robert Browning

和我一起變老吧！最好的日子尚未到來。──羅勃特·白朗寧

e.g. If I know what love is, it is because of you. ──Hermann Hesse

如果我知道甚麼是愛，那是因為你。──赫爾曼·黑塞

e.g. For you see, each day I love you more. Today more than yesterday and less than tomorrow. ──Rosemonde Gérard

你知道嗎？每一天我都愛你多一點，今天比昨天多，卻比明天少。──羅斯蒙德·杰拉德

e.g. If you live to be a hundred, I want to live to be a hundred minus one day so I never have to live without you. ──Alan Alexander Milne

如果你活到一百歲，我希望活到那之前的一天，這樣我就不用活在沒有你的世界。──艾倫·亞歷山大·米恩