【貼地英文】表白唔只I Love You　莎士比亞浪漫英金句教你示愛！

向心儀對象表白，是開情開始的重要一刻，人人都懂得講「I Love You」，但這三個字卻如例湯例水般令人沉悶，說的人也許鼓足勇氣，但聽的人卻留不下深刻印象。想要提高表白成功率，或者令對象一生難忘，不妨將先腦海裏的英文浪漫句子庫大升級！Wall Street English在新書《貼地英文》就分享「直白型」、「浪漫金句型」和「情詩式」3大種表白方法，連大文豪莎士比亞的金句都有，讓表白者變身極具內涵的知識分子，示愛成功率自然大大提升！
表白還只靠一句「I love you」的話，你的英文程度就實在太落後了！（GettyImages／視覺中國）
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以下是《貼地英文》的內容節錄：
「你知道唔知道有人掛住你？」電台示愛就聽得多，但到你要示愛嘅時候，你又知唔知要點做？嗰啲肉麻嘅情話，點用英文去講？想浪漫少少，引用 Shakespeare 情意綿綿嘅金句，又唔知邊度有？定喺想用首情詩（Poem）去示愛？唔好等喇！依家就抄低以下情話大全，向你心愛嘅男神／女神示愛啦！
直白型
e.g. I’ve always been fond of you.
我一直很喜歡你。
e.g. I treat you more than a friend. I have feelings for you.
我不止以朋友身份看待你，而是對你有好感。
e.g. I have been attracted to your every movement. I am really sweet on you.
你的每一個舉動也深深吸引著我，我真的很喜歡你。
表白是愛情至為重要的一刻，不少詩人都留下了漫畫金句，有情人不妨參考。（GettyImages／視覺中國）
浪漫金句型
e.g. But soft! What light through yonder window breaks? It is the east and Juliet is the sun. ──Shakespeare
噓！窗外透進來的是甚麼光？是東邊，而茱麗葉就是太陽。──莎士比亞
將Juliet改為愛人嘅名，就用到呢句喇！
e.g. Grow old along with me! The best is yet to be. ──Robert Browning
和我一起變老吧！最好的日子尚未到來。──羅勃特·白朗寧
e.g. If I know what love is, it is because of you. ──Hermann Hesse
如果我知道甚麼是愛，那是因為你。──赫爾曼·黑塞
e.g. For you see, each day I love you more. Today more than yesterday and less than tomorrow. ──Rosemonde Gérard
你知道嗎？每一天我都愛你多一點，今天比昨天多，卻比明天少。──羅斯蒙德·杰拉德
e.g. If you live to be a hundred, I want to live to be a hundred minus one day so I never have to live without you. ──Alan Alexander Milne
如果你活到一百歲，我希望活到那之前的一天，這樣我就不用活在沒有你的世界。──艾倫·亞歷山大·米恩
當然，如果記性比較好的，可以考慮以情詩表白。（GettyImages／視覺中國）
情詩式示愛
Roses are red,
玫瑰如此鮮紅，
Violets are blue.
紫羅蘭如此湛藍。
Sugar is sweet,
糖如此甜蜜，
And so are you.
就像你一樣。
I love three things: the sun, the moon and you.
我愛三樣東西︰太陽、月亮和你。
The sun is for the day, the moon is for the night.
朝有日，暮月出。
and you forever.
朝朝暮暮都是你。
咁多種Style嘅表白方法，你又諗好用咩方式示愛未呢？唔好只係記住I Love You喇，用吓唔同句語可能有意想不到嘅驚喜呢！
書名：《貼地英文》紅出版
作者：WALL STREET ENGLISH
Wall Street English 英語學院（WSE） 創立於1972年，是現時全球最具規模的國際英語專科教育機構，分校超過400間，橫跨五大洲28 個國家。至今在港已開設了 六間分校，及一所專為公司及機構提供商業英語培訓服務的企業英語培訓中心。
出版社： 紅出版
《香港01》獲出版社授權轉載，標題為《香港01》編輯所擬。