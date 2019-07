【貼地英文】表白唔只I Love You　莎士比亞浪漫英金句教你示愛！

下載「香港01」App ,即睇城中熱話:https://hk01.app.link/qIZYuEC5LO

「你知道唔知道有人掛住你?」電台示愛就聽得多,但到你要示愛嘅時候,你又知唔知要點做?嗰啲肉麻嘅情話,點用英文去講?想浪漫少少,引用 Shakespeare 情意綿綿嘅金句,又唔知邊度有?定喺想用首情詩(Poem)去示愛?唔好等喇!依家就抄低以下情話大全,向你心愛嘅男神/女神示愛啦!

直白型

e.g. I have been attracted to your every movement. I am really sweet on you.

e.g. I treat you more than a friend. I have feelings for you.

e.g. I’ve always been fond of you.

浪漫金句型

e.g. But soft! What light through yonder window breaks? It is the east and Juliet is the sun. ──Shakespeare

噓!窗外透進來的是甚麼光?是東邊,而茱麗葉就是太陽。──莎士比亞

將Juliet改為愛人嘅名,就用到呢句喇!

e.g. Grow old along with me! The best is yet to be. ──Robert Browning

和我一起變老吧!最好的日子尚未到來。──羅勃特·白朗寧

e.g. If I know what love is, it is because of you. ──Hermann Hesse

如果我知道甚麼是愛,那是因為你。──赫爾曼·黑塞

e.g. For you see, each day I love you more. Today more than yesterday and less than tomorrow. ──Rosemonde Gérard

你知道嗎?每一天我都愛你多一點,今天比昨天多,卻比明天少。──羅斯蒙德·杰拉德

e.g. If you live to be a hundred, I want to live to be a hundred minus one day so I never have to live without you. ──Alan Alexander Milne

如果你活到一百歲,我希望活到那之前的一天,這樣我就不用活在沒有你的世界。──艾倫·亞歷山大·米恩