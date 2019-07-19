【我還是救護員的日子】失常病人、道友針筒　救護工作暗藏危機

救護員最重要的責任當然是救急扶危，不過工作環境其實危機四伏，且不限於感染疾病，還有可能遇到受襲危機！曾經是救護員的網上作家「八運當令」把自己的職場經歷寫成《我還是救護員的日子》，談及曾險被情緒不穩的病人用以剪刀刺傷，亦試過「畀對方兜嘢踢一腳」，但只能以最小心的態度繼續應付，畢竟如果連救人者都受了傷，就沒有人可以救人了。 「八運當令」在書中分享一次處理家暴案件時，警察的說話變相挑起傷者的情緒，最後要在場的救護員出動，以吹水的方式說服傷者接受治療。「八運當令」慨嘆救護員不但需要處理傷勢，同時亦需要處理傷患情緒，其實已算是服務業了。

救護員要在不同環境下參與救傷工作，遇到情緒不穩的病人，也有遇襲危機。示意圖。（資料圖片）

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以下是《我還是救護員的日子》的內容節錄：

消防員嘅工作危險，相信唔會有人質疑反對，因為佢地要入火場，為咗救人，一個唔好彩隨時連命都可以無。

但假如我話救護工作其實都有危險性，唔知大家又會點睇。

救護工作嘅危險性，可以係肉眼見唔到。

救護車一日載十個八個病人，呢啲病人可能有傳染病，就算我地點樣高度戒備，清潔，消毒，只要一個唔小心，病菌一樣可以找上自己。

況且呢行咁忙，根本唔可以每完成一轉call之後都進行消毒，講緊係連屙屎食飯時間都咁緊逼嘅時候，重邊有閒情逸致去搞咁多嘢。

發生交通意外，救護員同消防一樣都係要落馬路做嘢。啲車喺馬路上快速奔馳，不斷喺自己身邊駛過，馬路上工作人士被撞死嘅案例並唔係無，只係從未撞死過救護員咁解。

意外嘅嘢，要發生嘅時候就會發生，唔會理係咩職業咩背景。

醫護員不時需要在馬路上工作，被車撞亦是其中一個潛在危險。（資料圖片）

做call好多時會遇到癲佬癲婆，若然對方有心害你，衫袋褲袋收埋把刀仔，趁你幫佢做檢查嗰陣捅你一嘢，真係無從防備，就算係葉問都擋唔切。

試過有一次，當時幫個癲婆量緊血壓，睇住佢伸手入袋，慢慢將把鉸剪拎出嚟，我立即大叫：「小心佢右手把鉸剪！」

另外兩位同事見狀即刻彈開，我都即刻閃埋一邊，先同對方保持一段距離，打算以靜制動。

下一刻個癲婆就發癲，諗住襲擊我地。我地三個立即放低晒手頭上嘅裝備，三個大男人出力將佢壓制。一個人癲起上嚟，力度真係可以好大，三個人用咗好幾分鐘先將個癲婆收服，最後要綁住佢送院。

不過我都算好彩，癲佬雖然遇得多，但未至於畀佢攞命，只係試過畀對方兜嘢踢一腳。

其實救護員面對受傷嘅機會都唔少，只係大家於做嘢時都抱持一個非常小心謹慎嘅態度，因為大家都清楚明白，如果連救人嗰個都傷埋，重點去救人？

道友又係遇唔少，若然對方身上有支針筒，high起上嚟用枝唔知收埋喺邊嘅針拮你一嘢，又係無仇報，有愛滋嘅話咁就一世。

所以做call一定要好小心小心小心，但就算幾小心都好，意外總是防不勝防。

醫護員不時需要在馬路上工作，被高速駛過的車撞到都是一個潛在危險。（《跳躍生命線》劇照）

救護員經常會遇到暴力事件，暴力有分級數，通常係一級二級暴力，家暴屬於最常見。好多時係啲男人飲大兩杯，借機會發圍，搞到自己同屋企人見紅。

救護員嘅職責係為傷者進行治理，要近距離接觸，但由於對方情緒不穩，佢下一步想做咩有時好難估得到，或者係請你食兜搥窩麵，或者只係鬧你祖宗十八代，或者係向你吐口水。

「話我廢柴！？佢有咩資格話我廢啊！？」去到現場，一個頭破血流，連褲都無著嘅中年男人喺門外大吵大鬧。

「先生，你冷靜啲先，你個頭重流緊血......」拎住盾牌嘅警察作出勸喻。

「流咩血啊！？我邊度有流血啊！？」中年男人腳步浮浮，一睇就知係飲大咗。

一位婆婆行出門外，將條黑色長褲扔落地，對住中年男人講：「你唔好再搞事喇！你走啦，呢度唔歡迎你。」

中年男人：「走咩啊走！？呢度係我屋企！點解係我走！？係走都係入面條死仆街走先啦！話我廢柴！？佢先廢啊！」

婆婆：「你唔好再喺度發癲喇！生著你啲咁嘅仔，我都覺得好羞家啊！」

中年男人：「你條死老嘢，寧願幫外人，自己個仔都唔幫！」

男人繼續大吵大鬧，而且講嚟講去都係嗰幾句，就係唔滿意有人話佢廢柴。

隔離左右都紛紛打開門睇下出面發生咩事，可能係八卦，又可能係覺得出面嘈住晒。

不少事件警察未必會跟進到最後，令救護員需要「硬食」。 （《跳躍生命線》劇照）

透過佢地嘅對話，我得知個男人會點解要鬼殺咁嘈。原本只係一家人普普通通食餐飯，除咗男人兩母子，重有家姐同姐夫。食飯途中，男人開聲問姐夫借錢，而個姐夫一口拒絕，重有意無意話對方遊手好閒唔搵嘢做，淨係識攤大手板問人攞錢，正一廢柴。然後兩個人發生推撞，畀人話廢嗰個被推跌，撞爆咗額角。

婆婆：「阿sir，麻煩你同我帶佢走啦，我唔想再見到呢個人。」

一發生事，市民最叻就係將個波推畀警察，然後警察就將個波扔畀我地......

救護員真係唔易做，因為好多時都要執埋哂啲無謂嘅爛攤子。

警察:「嗱......先生，乖乖地跟白車師傅去醫院檢查下。」

白咩車師傅啊......救護師兄都唔識叫？

「去咩醫院啊！？你都黐孖筋！我好地地去咩鬼嘢醫院啊！？」中年男人指住個警察不斷鬧。

警察：「你最好乖乖地同我合作!如果唔係就將你綁去醫院！」

男人聽到呢句，火爆程度即時又再上升:「你試下綁啊！睇下我打唔打柒你班冚家富貴！綁你老母啊綁！」

作者認為救護員也算是服務性行業的一種，因為除了處理傷勢，都要處理情緒。（《跳躍生命線》劇照）

頂佢個肺......好好地同佢傾下唔得嘅，一嚟就話要綁，係人聽到自己要畀人綁都會想反抗啦。再者，而家激嬲咗佢，佢地自己就收隊，但個男人陣間上到救護車繼續發癲就全程我地受晒。

有時真係唔明，啲警察為乜咁鍾意挑釁對方情緒？

呢個時候，救護車主管上前：「阿sir，不如交畀我地？」

然後我地發揮出救護員其中一樣最拿手嘅本領，就係吹水。

透過不斷同個男人吹水，扮晒企喺佢立場咁諗，間中講啲嘢附和下佢，當察覺到佢條氣開始順返啲嘅時候，順便加句：「咪係囉，使乜同呢啲人勞氣？不如等我幫你處理咗個傷口先啦？」

救護員算唔算服務性行業？

我覺得算，因為我地好多時要處理嘅唔係傷勢，而係對方嘅情緒。除咗提供適當嘅治療，進行溝通及舒緩對方情緒都係一種服務。

顧及人地嘅情緒，並唔係因為怕咗佢或者要向佢屈服，而係免得過都唔想節外生枝。因為假如對方情緒唔穩定嘅話，對於喺救護車上面做嘢嗰三個人係一啲好處都無。

講到尾，其實救護員只係想順利並安全地完成每一轉call。

書名：《我還是救護員的日子》，作者：八運當令。（山道出版社提供）

作者：八運當令

2014年尾開始於討論區發表故事，一個很依賴靈感的作者。

喜歡寫作，但更喜歡閱讀。

寄望透過文字讓自己的人生於世上留下一點痕跡，所以一直以來所寫的都屬於「留痕文學」，自創的。

出版社：山道出版社

《香港01》獲出版社授權轉載，標題為《香港01》編輯所擬。