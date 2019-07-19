【我還是救護員的日子】On Call開飯難　救護員匿白車上食外賣

救護員出動時必需爭分奪秒，在救急扶危的工作中，想吃一頓「安樂餐飯」亦非易事。曾經是救護員的網上作家「八運當令」把救護員生涯的見聞寫成《我還是救護員的日子》，當中提到雖然上班時有半小時午飯時間，但卻是隨時要接Call，經常未吃飯就要出車。 救護員也是人，吃飯問題當然要解決，「八運當令」指救護員即時跟足程序去買外賣，卻仍會遭市民投訴；而救護員買了外賣上車，則要落簾後才敢來吃，以免又被人投訴是「公器私用」，但事實是救護車用作接載病人，車內超多細菌，「但係無辦法」。無奈之餘也有受感動時刻，因有商戶巿民會鼓勵救護員，部分餐廳更會為他們的外賣額外加料，「呢啲少少嘅人情味，對前線工作人員而言係非常大嘅精神食糧」。

救護員每天的工作都十分繁忙，基本上沒有時間可以坐下，正正常常吃飯。（《跳躍生命線》劇照）

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以下是《我還是救護員的日子》的內容節錄：

救護員每日都有半小時食飯時間，不過呢半小時嘅時間，可能會係十一點開始，亦可能會係下午兩點先開始，非常唔穩定，完全係聽天由命。

就算有呢半小時食飯時間，都唔保證餐飯可以食得完，因為食食下可能會響鐘去車，呢個時候只有兩個選擇，一係拿拿聲食多幾啖，塞飽個胃就算，二係等做完call之後返嚟再食過。如果餐飯經已食到一半，我會揀前者。但如果係啱啱開飯，連嘢都未開始食，咁當然係等做完晒嘢先再返嚟食。

每日去到中午時間，我地會傳送一個叫「BKM」（BreaK for Meal）嘅訊號畀control，示意要食飯，維時半小時。

正常情況下，當區內發生事故，control係唔會調派處於BKM狀態嘅車去，而係會調派另一架位於最就近嘅車去， 但好多時候，BKM都一樣會中招。救護站會提供膳食，返工當日可以選擇報飯。預早報定，知道食飯人數後，廚師會煮適當份量嘅飯餸。唔選擇喺局食飯嘅話，就要自己搵機會喺出面買外賣。

救護員即使買外賣，都隨時可能被市民公審，指他們公器私用。（《跳躍生命線》劇照）

救護員買外賣，會畀熱心市民影低然後投訴，標題寫住：「救護員揸救護車去買外賣，公器私用。」

首先，救護員唔揸救護車去買外賣，唔通搭叮叮去買！？

買得外賣，我地一定係跟足正常程序，如果買外賣過程裡面中call，我地會等做完晒嘢，然後再去拎外賣，但到時又會畀人影相，投訴救護員工作途中去拎外賣。

背後到底發生過咩事，有幾辛酸，有幾趕頭趕命，相信只有救護員自己先知。

啱啱嗰轉call先救返醒個阿伯，而家只係趁住有少少空檔時間去拎個飯盒醫下肚，班市民竟然話係公器私用……

喺辦公室工作，一日裡面去兩次廁所，如果個老闆質問你點解會成日去廁所，作為呢位打工仔嘅市民又會有咩感覺？

可能會諗：作為人，廁所都唔使去？一日兩三次都叫密？

同樣道理，作為人，救護員唔使食飯？一日拎一次外賣都唔得？

救護員係咪要不吃人間煙火，市民至會滿意？

雖然係有啲仆街市民，但都有啲市民都好嘅。

有時打電話去叫外賣，當店舖知道打嚟嘅係救護車，佢地知道我地唔等得耐，於是會先優先處理咗我地嘅外賣，見到面重會阿sir前阿sir後，再加多句辛苦晒。有時又會發現，飯盒好似加咗料，比平時多咗隻煎蛋，原來係老闆娘知道救護員做嘢辛苦，所以幫我地加餸。

唔係話細路仔心態，想有人讚，想有人慰勞，只係當做嘢做得咁辛苦嘅時候，呢啲少少嘅人情味，對前線工作人員而言係非常大嘅精神食糧。

救護員隨時要出車救助傷者，有時只能在車上吃飯，甚至要拉起窗簾避免被市民看到。示意圖。（資料圖片）

題外話，有時著住制服落車買外賣，係會有種飄飄然嘅感覺，覺得自己頭上好似有個光環咁，因為市民會用啲奇怪目光望住自己，重竊竊私語好似談論緊自己咁，以為自己成為咗焦點，虛榮心作怪。

其實或者係自己諗多咗，人地望住自己，可能只係因為對方根本就唔知自己乜水，著住套白色制服怪怪雞雞咁企喺條街度阻住晒。

買完外賣中call，唯有等做完call先食，飯盒會暫時放喺救護車上。當完成晒轉call，我地通常會趁住無敵時間，匿埋喺救護車入面，落晒窗簾咁喺車上面食。

點解要落窗簾！？

咪又係驚啲熱心市民經過影我地相，話我地坐喺救護車上面食飯，公器私用。

救護員買外賣時可能會有額外加料，對他們來說其實是心靈雞湯。（《跳躍生命線》劇照）

喺救護車入面食飯，可想而知係一個點樣樣嘅衛生程度。車廂入面又多菌，又可能無幾耐之前先做完DBA，但係無辦法。

話就話食飯，其實同倒落個胃度差唔多。作為司機，十五分鐘內假如食唔完，就要將架車揸返基地先有得再食，其餘兩個都還好，行車途中咪繼續匿喺車入面食。

有時就算有得食又唔敢食太飽，因為當食得太飽，假如下一轉係攀山拯救呢類型嘅call就大件事……

又熱，又要拎晒啲裝備行上山，又啱啱食完嘢，分分鐘盲腸炎。

做救護員有咩條件？我諗最好係割咗盲腸，同埋食飯速度夠快。

當一架救護車BKM，代表重喺出面打緊仗嘅救護車可能要遲啲先有飯食，因為佢地隨時要做埋人地嗰份。

只係普普通通食個飯，但呢樣已經係救護員一日之中嘅最大憂慮，時時刻刻都要為食唔食到飯作出計算。

驚陣間會接到啲好危急嘅call？無嘢好擔心，就算接到都係好似平時咁做，不如諗下做完call之後，拎唔拎到外賣好過。

驚遇到MCI？使乜驚，著得起呢度制服，就預咗自己係做大事嘅人，但同時亦因為著住呢套制服，連食唔食到飯咁小嘅事，我地都要成日諗住。

書名：《我還是救護員的日子》，作者：八運當令。（山道出版社提供）

作者：八運當令

2014年尾開始於討論區發表故事，一個很依賴靈感的作者。

喜歡寫作，但更喜歡閱讀。

寄望透過文字讓自己的人生於世上留下一點痕跡，所以一直以來所寫的都屬於「留痕文學」，自創的。

出版社：山道出版社

《香港01》獲出版社授權轉載，標題為《香港01》編輯所擬。