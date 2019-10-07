【老貓也移民】帶貓貓移民？　港人妻：要入特製貓籠、打針安睡

編按：近日香港局勢動盪，不少人都考慮到移民問題，其實香港於97年前曾出一波移民潮，當年許多港人決定在香港回歸中國前移居異國，當中不少人不忘把親如家人的寵物帶走。

1997年回歸前夕，香港掀起移民潮，多人選擇移民到英美、加拿大或澳洲等國家。（網上圖片）

下載「香港01」App ，即睇城中熱話：https://hk01.app.link/qIZYuEC5LO

以下是《老貓也移民》的內容節錄：

很多故事都是從整理遺物開始，我家婆婆我稱她媽媽的故事也是一樣。媽媽走了，享年98歲，即中國人對先人計算歲數的100歲，是一個人圓滿的數字：長命百歲。

初見媽媽是在87年9月，由於我們要結婚了，就見見家長吧。第二次見面是在我們的婚禮上，我給媽媽奉上新婦茶。結婚選擇儀式一切從簡，老人家被通知也沒話說。之後在香港的九個月，跟爸媽見面多了，是因為我們夫婦要幫兩老和貓咪母女移民安排手續和訂機位。

原來貓咪移民手續頗麻煩，要特製貓籠，大小物料規格必須按航空公司要求，又要獸醫簽署證明貓咪健康可以乘坐長途飛機，出發前三小時要打針讓牠安睡，然後送到航空公司指定的、離客運區域很遠的貨運大樓（那時還在啟德機場），到最後，貓咪移民的費用比人坐的經濟客位還要高。

不少人示寵物如家人，就算移民也要帶着一起。示意圖。（資料圖片）

我問老人家為什麼要和貓咪一起移民，她的回答令我有點感動——她說貓媽「得意」和貓女Blacky已16歲有多，不會有人家收養的，又不忍留下牠們在香港面對只有人道毀滅的命運，況且她們陪伴兩老多年，已是家庭成員，所以老貓也要一起移民。

爸媽跟我說話向來客氣，從來給他們安排什麼，都回應一句：多謝、麻煩你了、唔該晒……等等，費用支出都是自付，從不費子女分毫。爸爸1947年從雲南移居香港生活了四十多年，畢生都在同一間機構工作，到70歲退休才決定跟子女移民去加拿大，定居多倫多。媽媽一生專職家庭主婦，照顧家中五個孩子，直到個個獨立成家，也不理自己年事已高，家務作息如常。

移民前要考慮很多情況，有時不同家庭成員移民到不同地方，大家就會各散東西，相聚很難。示意圖。（GettyImages／視覺中國）

1988年9月兩老離開香港，飛往多倫多，媽媽此一去再也沒有回來香港，她曾說不喜歡坐長途飛機，太辛苦了。我們結婚的一個原因是要一齊移民。那時候，相信很多香港人心態都有點居安思危，是順著潮流走吧，面對97大限，有條件者，要買保險，走！歸根究柢，是恐共。8964是很多華人不會忘記的日子，那個晚上看著電視直播新聞，我不停哭泣至眼睛發炎翌日要看醫生。幾個月後辭去工作收拾家當賣掉房子，移民定居多倫多，接受新挑戰。

回想起來，90年代初應該是媽媽最開心的日子，她育出的五子女，老大我丈夫，二子一家四口，三女當時還是單身，四子一家四口，全都住在多倫多，還有幼女在美國生活，定時一家四口到訪渡假，團聚的機會比以前還多，香港是沒有什麼好牽掛的了。

（以上是《老貓也移民》的內容節錄）

書名：《老貓也移民》紅出版 (青森文化)

作者：吳善玲

老人家和老貓一同移民加國，老媽如何活到一百歲？

為完成老媽心願，以法律訴訟解決國內祖屋分產事宜，過程有多不可思議？

三位貓奴養貓的有趣難忘事，她們怎樣樂在其中？

吳善玲為大家一一分享。

出版社：紅出版 (青森文化)

《香港01》獲出版社授權轉載，標題為《香港01》編輯所擬。