【與難民同行】單親媽媽難民滯港感徬徨　團體辦Playgroup望分憂

難民問題近年受到國際關注，而香港數十年來都有不同國籍的難民來到，希望到這裏尋求庇護，不少人在港逗留多年，當中不少是帶着孩子的單親媽媽。現職香港教育大學助理教授的伍鳳嫦博士（Isabella），在著作《與難民同行——港人與難民的故事》表示，香港的免遣返聲請（non-refoulement claims）審查機制在統一機制的制度下，只有宗教、種族、國籍、政治立場等做成的衝突以及不同程度的迫害，才能有機會成功申請成為免遣返聲請者。不過，若然女性在回教國家面對家暴、受家人所迫害（例如因家人欠債而要利用女性作抵押）、未婚生育（例如懼怕孩子受到威脅）等，卻均不獲入境處所接納，不能申請成為免遣返聲請者。 伍鳳嫦博士是香港尋求庇護者及難民協會創辦人之一，她認為，在現行制度上，女性難民是制度中被遺棄的一群，當中不少個案是與孩子一同滯留在港，面對未知的前景感到十分徬徨。而協會每周都會舉行遊戲小組（playgroup），讓孩子有機會學習與人溝通，在健康的環境中成長，同時與一眾母親分憂。

從事難民研究多年的伍鳳嫦博士，自2014年開始組織難民遊戲小組（Playgroup），並請來英籍導師Andrew教難民兒童唱歌、畫畫和英文。（資料圖片／高仲明攝）

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以下是《與難民同行——港人與難民的故事》的內容節錄：

教育與閒暇活動在一般香港人眼中，談不上是特別，甚或可能是理所當然。然而，對前路茫茫的難民而言，消閒的時光卻來得珍貴。在我們的協會內，差不多一半的難民都是女性，更有部分難民是與小孩一同滯留香港。所以協會每星期也會舉行遊戲小組（playgroup），讓孩子有機會學習與人溝通，在健康的環境中成長，同時與一眾母親分憂。除了每週的遊戲小組，閒時他們更會到我家一起燒烤、舉行大食會……目的都是希望能讓大家在壓迫的環境下，有一個聚會聊天的平台，紓解在這座擠擁城市的壓迫感。

對女性難民而言，香港的免遣返聲請（non-refoulement claims）審查機制不單是一幅高牆，更是一種漠視。她們是制度中的被遺棄的一群。根據本協會多年的經驗，大部分成功申請免遣返的個案中，從來沒有一位是女性。在統一機制的制度下，女性受的迫害並不計算在內。在政府狹義的角度上，只有宗教、種族、國籍、政治立場等做成的衝突以及不同程度的迫害，才能有機會成功申請成為免遣返聲請者。不過，若然女性在回教國家面對家暴、受家人所迫害（例如因家人欠債而要利用女性作抵押）、未婚生育（例如懼怕孩子受到威脅）等，卻均不獲入境處所接納，不能申請成為免遣返聲請者。

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經本人所處理的女性難民免遣返申請有六十多位，全部都被入境處拒絕。女性難民申請失敗，源於政府認為大部分女性難民的處境並非十分危險，無須要提供保護。更甚的是，香港政府採取迴避態度應對問題。以一個印尼申請者的個案為例，香港政府認為女性難民的孩子遇上問題可找非牟利機構提供協助，又表示印尼地方大、城市多，女性難民可以在其他城市繼續生存。可見政府在難民問題上，多番推搪。

事實上，大部分的女性免遣返聲請者都是單親媽媽。特別是回教國家，是不允許任何人未婚生育。一旦未婚生育的女性回國，便會面對嚴重的歧視、威脅與迫害，她們的孩子更可能面臨生命危險。根據一些單親媽媽的經驗分享，很多未婚生育的女性寧願把孩子送給別人，為免孩子回國受盡歧視與委屈，同時避免孩子遭販賣或殺害。面對種種障礙與焦慮，母親惟有獨自承受和面對。加上，在香港大部分的難民母親與其子女的個案都是合併處理的。

目前入境處對尋求庇護人士，採「統一審核機制」，只有成功通過免譴返聲請及酷刑聲請的審查，才真正算是在港難民。示意圖。（資料圖片）

一旦母親被判從香港遣返，父母與子女便要永遠分離，或者由母親獨力照顧孩子。由此可見，在整個免遣返聲請機制下，政府從來沒有為這類的免遣返聲請者的情況作出任何酌情支援，更遑論政府會從女性權利的角度出發。由此可見，整個審批方法是以「性別中立」為名，「性別盲視」為實（gender blind in the name of gender neutral）。機制不認為家暴、回教中男尊女卑的文化和傳統習俗（包括父權主義極強的社會）會對女性構成生命威脅，但不同價值觀的矛盾與紛爭已對難民女性構成衝擊，這是不容置疑。可悲的是，她們悽慘的經歷，一一都不被列入審批機制考慮之中。

自我們協會成立之初，我已經認識Siti（化名），她來自印尼，為了來港工作而成為家傭。一方面維持生計，更重要是為了逃避丈夫對她的虐待。來港前，她經常遭到丈夫虐待，包括用熱水燙傷她、用利器刺傷她等等，使她傷痕累累。她身上清晰可見的血痕，見證著她身心受創。每次談及傷痕背後的故事，她都會聲淚俱下地向我們一一訴說她的苦況:「他不斷虐待我，我又不能離婚。我唯一的選擇是到外地工作。」到達香港一段時間後，她與另外一位男士相愛，並懷有他們的孩子。為此，她感到十分徬徨，更準備把誕下的孩子送給慈善機構。

現行免遣返審批機制不會考慮女性難民於故鄉受家暴、未婚產子被歧視的迫害，多會拒絕她們的庇護申請。示意圖。（資料圖片／路透社）

然而，孩子出生後，她沒有把孩子送到慈善機構，反而決定靠二人之力把孩子養育成人。可惜，好景不常，他們的孩子出生後不久，父親被遣返回到巴基斯坦，留下兩母子相依為命。今天，孩子已經 6歲，正就讀小學一年級，學會三種語言，包括廣東話、英語與印尼語。在媽媽循循善誘的教導下，可愛的孩子成為一個有禮、勤奮的良好學生。Siti 表示會好好活下去：「我在香港雖然沒擁有住所，但香港是我家。」

對我而言，難民希望能夠留在香港不只是為了「put the puzzle together」。她們的主要目的是維持自己的家庭，她們的根早已在香港種下。從一名過客，經過與社會的交流及學習，成為這繁華都市的其中一分子。在本協會的個案中，已有不計其數的夫婦居港逾十數年。可是，這個城市沒有嘗試容納她們。面對香港社會的歧視，家鄉的危險與排斥，生活重擔和未知風險的將來......難道她們真的沒有其他出路嗎？回國是一個選項？

書名：《與難民同行——港人與難民的故事》紅出版 （圓桌文化）

作者：伍鳳嫦博士

香港教育大學亞洲及政策研究系助理教授。她的研究領域包括性別研究、媒體理論及移徙人口（包括難民及無國籍人口）。研究地方主要在香港及東南亞。她更是香港尋求庇護者及難民協會創辦人之一。

出版社：紅出版 （圓桌文化）

《香港01》獲出版社授權轉載，標題為《香港01》編輯所擬。