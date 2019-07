英女愛犬慘遭海鷗抓走　網民難以置信　斷言肯定係「作故仔」呃人

英國德文郡佩恩頓(Paignton)24歲女子希爾(Becca Hill)的芝娃娃犬「茲莫」(Gizmo)周日(21日)在家中後園玩耍,突然被一隻從半空俯衝下來的海鷗抓走,至今仍下落不明。希爾報警尋犬,並呼籲鄰居們多加留意,但有網民認為她在「作故仔」,因為「海鷗根本沒可能抓走一隻小狗」。

「起床時沒有牠舔臉很不習慣」

希爾育有一名6歲女兒,她在Facebook上表示,當日她的丈夫正在後園晾衫,突然見到一隻海鷗向下猛撲,「牠將茲莫帶走一段距離,很快我們就看不到牠了,我不知茲莫最終是被丟棄,還是身處某個安全地方」。她說:「我的寶貝失蹤了,起床時沒有牠舔我的臉,實在很不習慣」。

希爾找警方幫忙搜尋茲莫的下落,並派發傳單呼籲鄰民協助。有當地居民表示,幾乎全鎮的人都知道茲莫失蹤的消息,「當聽到有海鷗捉走小狗,實在令人很震驚。我們還聽聞過有白兔被抓走,相信希爾一家人一定很難過」。

不少網友都很同情希爾的遭遇,「為茲莫祈禱,希望牠早日回家」、「感謝那些幫忙找狗狗的人,希望很快有好消息」。不過也有留言稱難以置信,「她在說謊吧!海鷗怎能捉走芝娃娃」、「海鷗?真的嗎?」、「狗狗(茲莫)剛在我的燒烤爐上著陸,變成了一隻熱狗」;希爾對此憤怒地反擊:「請你們不要太愚昧,這是真的發生過」。

英國皇家鳥類保護協會(Royal Society for the Protection of Birds)發言人懷特黑德(Tony Whitehead)表示,茲莫被海鷗抓走有兩種可能性,「第一是每年這段時間,狗狗的活動範圍可能威脅到海鷗的鳥巢,大海鷗為了保護幼雛而進行攻擊;第二就是純粹的掠食行為,海鷗當然有能力捉走一些小型的哺乳動物或其他鳥類,但這兩種情況極少發生在狗狗身上」。