英女愛犬慘遭海鷗抓走　網民難以置信　斷言肯定係「作故仔」呃人

英國德文郡佩恩頓（Paignton）24歲女子希爾（Becca Hill）的芝娃娃犬「茲莫」（Gizmo）周日（21日）在家中後園玩耍，突然被一隻從半空俯衝下來的海鷗抓走，至今仍下落不明。希爾報警尋犬，並呼籲鄰居們多加留意，但有網民認為她在「作故仔」，因為「海鷗根本沒可能抓走一隻小狗」。

「起床時沒有牠舔臉很不習慣」

希爾育有一名6歲女兒，她在Facebook上表示，當日她的丈夫正在後園晾衫，突然見到一隻海鷗向下猛撲，「牠將茲莫帶走一段距離，很快我們就看不到牠了，我不知茲莫最終是被丟棄，還是身處某個安全地方」。她說：「我的寶貝失蹤了，起床時沒有牠舔我的臉，實在很不習慣」。

希爾找警方幫忙搜尋茲莫的下落，並派發傳單呼籲鄰民協助。有當地居民表示，幾乎全鎮的人都知道茲莫失蹤的消息，「當聽到有海鷗捉走小狗，實在令人很震驚。我們還聽聞過有白兔被抓走，相信希爾一家人一定很難過」。

不少網友都很同情希爾的遭遇，「為茲莫祈禱，希望牠早日回家」、「感謝那些幫忙找狗狗的人，希望很快有好消息」。不過也有留言稱難以置信，「她在說謊吧！海鷗怎能捉走芝娃娃」、「海鷗？真的嗎？」、「狗狗（茲莫）剛在我的燒烤爐上著陸，變成了一隻熱狗」；希爾對此憤怒地反擊：「請你們不要太愚昧，這是真的發生過」。

英國皇家鳥類保護協會（Royal Society for the Protection of Birds）發言人懷特黑德（Tony Whitehead）表示，茲莫被海鷗抓走有兩種可能性，「第一是每年這段時間，狗狗的活動範圍可能威脅到海鷗的鳥巢，大海鷗為了保護幼雛而進行攻擊；第二就是純粹的掠食行為，海鷗當然有能力捉走一些小型的哺乳動物或其他鳥類，但這兩種情況極少發生在狗狗身上」。