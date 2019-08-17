【夢伴此城】梅艷芳俠女個性撐民運　友誼情深厚　家人緣淺薄

生前常為社會發聲的梅艷芳，在圈中贏得無數友誼，歷年來亦為公益事業出錢出力，更是娛樂圈中少數堅持為民運出心出力的俠女，贏得「香港女兒」的稱號。文化評論人李展鵬指梅艷芳多年來建立獨立女性形象，尤其在重大的社會事件上樹立典範，令其堅守公義的強人性情，深深烙印於人心。 李展鵬在其著作《夢伴此城－－梅艷芳與香港流行文化》分析，梅艷芳一直有不少「強人」事跡，除一貫大方好客外，亦愛提攜後悔，出道以來收了多名徒弟，例如草蜢三子、許志安、譚耀文和何韻詩等等，使其「大姐頭」的印象牢不可破；惟友人遍天下的她，偏偏與家人情緣淺薄，既跟兄長反目，與媽媽覃美金關係亦不佳。但梅艷芳仍懷有俠義心腸，願意為社會事件上發聲，她是圈中少數堅持為民運出力的藝人，除了在1989年為北京學運站台，事後更拒絕轉軚或禁聲，結果令她損失了到內地發展的機會。李展鵬在書中透露，梅艷芳她寧願損失賺錢機會，也要拒絕到內地拍外景，包括推掉關錦鵬導演的電影《阮玲玉》（1992）及演唱會等，損失款額以千萬元計。

梅艷芳生前在社會事件上出心出力，被人稱為「香港女兒」。（示意圖，Getty Images／視覺中國）

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以下是《夢伴此城－－梅艷芳與香港流行文化》的內容節錄：

梅艷芳出道幾年就被傳媒形容為女俠。1986年9月，《新知》寫：「出道以來的梅艷芳一直是朋友眼中的女俠，一副俠義心腸之外，做事也俐落」。翌年，《新知》說她人緣甚佳，與記者建立友誼，也是朋友的「南宮夫人」（指專門為他人解決疑難），說她爽朗猶勝男子漢。1991年10月，她跟羅美薇結拜為姊妹，梅艷芳說她們同樣有不快樂的童年，因此她怕有人傷害她，要保護她。傳媒常報導她好友眾多，她亦表示：百年歸老時，可帶走的東西就是真情。

1991年，香港演藝圈有性騷擾傳言，《明周》訪問多個女星的看法，包括鍾楚紅、葉子楣及吳君如等，唯有梅艷芳的言論最霸氣：「索油？怕只怕那些人索油索錯了火水，一索我就給他一個耳光，人人都知我的脾性，還有誰走來自討沒趣？」她憶述曾在街上目擊性騷擾，她即時拿起雨傘把那個男人打走，這篇報導還配上她穿短褲豪邁地張開雙腿的照片。

梅艷芳生前多有提攜後輩，歌手何韻詩便是她其中一位徒弟。（圖為兩人合照，資料圖片／facebook@何韻詩）

關於「食客三千」的報導，早在1986年已經出現。《明周》以「梅艷芳食客三千頻頻失竊」為題講她如何闊綽：她登台時會額外打賞樂師，一群朋友跟著她吃喝，全由她付款，她家中食客甚多，名貴首飾不見了也不追究，好友說她過份好客及疏爽。她這種性格受到傳媒注目，就是她吃日本菜給900元小費也成新聞。

她的大姐大形象也跟收徒有關。1985年，她才出道三年多，就收了蔡一智、蔡一傑及蘇智威為徒，在大小演出為她伴舞，取名「草蜢仔」。《明周》以「梅艷芳挑選的三個男人」為標題訪問草蜢仔，三人讚她人品好，很體恤他們，又說在排舞時，她的體力猶勝他們三個男人。1990年7月，許志安談到師父梅艷芳時說：「這樣的大恩人，今生今世，我是怎也不會忘記的了。」後來，她再收譚耀文及何韻詩為徒。2000年，她增添彭敬慈這新徒弟，《壹周刊》報導她對他十分重視，既是師父也是經理人，又列表整理她眾多徒弟的演藝成績。

梅艷芳在圈中人緣佳，但卻曾跟家人反目。1991年6月，她談到曾被大哥騙財，他事後一走了之，更留下一堆麻煩給她，她批評他坐享其成，原因是她給大哥300萬經營狗場，但被他出賣，於是兄妹反目，久未聯絡。另外，梅媽媽曾於1995年成立抗癌會，梅艷芳當上永遠名譽主席，捐出巨款，但後來因該會財政混亂，問題百出，她發聲明宣告與此會脫離關係。她明言跟家人緣薄，關係欠佳，跟媽媽沒有話說。這些報導突顯她重情義之餘，也黑白分明。

梅艷芳曾跟家人反目，但死後仍留下遺囑，以用遺產供養母親終老。（圖為梅媽，Getty Images／視覺中國）

支持民主的英雌本色

她的性情在六四事件前後進一步彰顯。1989年5月底，她參加聲援民主的百萬人大遊行，《金電視》報導她走了數小時沒吃東西，體力不支，但遊行翌日仍去新華社為靜坐者打氣，然後再參與歌曲《為自由》（1989）的錄音，一星期內睡了不足20小時；那一陣子，她時常一邊追看新聞一邊流淚。

六四事件發生兩星期之後，《金電視》報導她計劃當發起人，要求香港政府在中區建民主紀念碑，她表示很想親自北上，但正在拍《英雄本色III夕陽之歌》，請假被拒，又說如果自己在現場，「我可能已經死咗響呢堆人裡面」，記者亦寫「她肯定是堅守在天安門的一個」；她又批評中國內地媒體顛倒是非，表示不怕秋後算帳。《明周》以「梅艷芳依然憂傷」為標題，記者寫「大情大性的梅艷芳的正義感及豪情熱血在學運中表露無遺」。

梅艷芳因其在六四事件上的表態被封殺，一度影響其演藝事業發展。（示意圖，資料圖片／路透社）

《新知》則報導她打電話去電台節目為民主發聲，又積極參與各種支援行動，讚賞她敢作敢為，是娛樂圈少見的女中丈夫，甘願「誤了他日再賺一點錢的機會」。她又參加六四事件百日祭活動，表示「必定支持民主運動到底」，《明周》指她是當紅藝人中最敢言的一人。事件四個月之後，《金電視》報導雖有很多藝人「轉軚」，態度有變，但她仍立場堅定；她表示香港是她的家，九七後仍會留在香港。記者讚她有英雌本色，因此其老友總是男多於女。

另外，《金電視》報導她在六四後因拒到內地拍外景而辭演關錦鵬的《阮玲玉》（1992），說「這一份執著，圈中人似乎只有她最貫徹」。1990年3月，《金電視》寫「圈中無人及她敢言」，被問到會否擔心自己的演藝前景，她說：「斷米路唔緊要，最緊要打通民主路。」同年5月，《明周》報導她參加美加巡迴演唱為民主事業籌款，連飛多個城市，48小時沒睡過，但登台卻沒半點倦容，記者寫：「每個香港人都見到她為民主運動出力那顆赤子之心」，她則在台上說：「我沒有帶妖女裝、壞女孩裝，全無華麗衣服，我帶了一份真摯的心……唯一可惜的是，我現在無法在大陸同胞面前唱歌。」

傳媒捕捉了梅艷芳因六四而生的家國情。她表示，六四啟發她思考，令她明白中國人本質並不壞，只是因為制度不建全才衍生一些陋習，她以身為中國人而驕傲。1991年8月，她在六四後首次踏足內地，但並非為商業演出，而是去北京參加華東水災義演；她表示心情複雜，對官員則沒有話說。《新知》報導她對六四雖有鮮明立場，但仍北上賑災，她說兩件事性質不同，最重要是幫災民重建家園。

到了1991年4月，梅艷芳仍不避談六四對她的影響。她曾計劃移民，但後來決定放棄加拿大居留權，她說死也不會離開香港，不能「這邊廂聲聲高呼愛國，那邊廂卻悄悄溜到外國去」，在香港「假如有一日被拉被鬥，我也心甘命抵」。跟她有關的六四論述，摻雜不少她對香港及中國內地的感情。在同期的另一訪問中，她談到因為六四事件辭演《阮玲玉》及推了演唱會，失去賺二、三千萬的機會，但她對此無悔，就算日後要付出代價也無所謂；她又稱會繼續撐民主，對這件事有發自內心的痛，一輩子也不會忘記。在當時的社會氣氛中，幾份刊物都突顯了她的人格魅力，同時亦投射了香港人當時的立場以及為國家著緊的心情。

梅艷芳在六四後因拒絕到內地拍外景而辭演關錦鵬的《阮玲玉》（1992），最後由張曼玉出演阮玲玉一角。（電影《阮玲玉》劇照）

傳媒捕捉了梅艷芳因六四而生的家國情。她表示，六四啟發她思考，令她明白中國人本質並不壞，只是因為制度不建全才衍生一些陋習，她以身為中國人而驕傲。1991年8月，她在六四後首次踏足內地，但並非為商業演出，而是去北京參加華東水災義演；她表示心情複雜，對官員則沒有話說。《新知》報導她對六四雖有鮮明立場，但仍北上賑災，她說兩件事性質不同，最重要是幫災民重建家園。

梅艷芳生前曾計劃移民，但後來決定放棄加拿大居留權，認為不能「這邊廂聲聲高呼愛國，那邊廂卻悄悄溜到外國去」。（示意圖，資料圖片／Instagram＠anitamui1010）

但另一方面，她的大姐氣勢及前衛形象結合從小「跑碼頭」的歷練，也引來黑幫的想像。1992年5月，她在卡拉OK遇上黑幫糾紛，事後黑幫老大黃朗維被殺，她澄清純粹是無妄之災，並沒有態度囂張及醉酒鬧事。1994年11月，她在澳門舉行慈善演唱會，《壹周刊》用了五版講保安的嚴密，重提1992年的黑幫風波。在九十年代初的香港，黑幫入侵影圈的新聞不斷，1992年1月香港演藝界更發起遊行抗議影圈暴力。她的形象就令這種新聞被大肆渲染。

雖有強人形象，但她性情中脆弱自卑的一面也被傳媒呈現。在1990年7月的《明周》訪問中，她自言十分自卑，更力數自己弱點，包括不漂亮、身材不好、出身不好、學歷不夠。1992年1月談到跟保羅分手，她說對方是英國大學生，但自己「盲字都唔識多隻」，有嚴重的自卑感，導致兩人感情有問題。強與弱、自信與自卑，一直是梅艷芳的公眾形象的兩個極端。例如前文提到，她明明說過跟保羅的感情問題來自對方抱怨她太愛應酬，但她在這篇報導卻說分手原因是她太自卑。她的公眾形象頗為多面，有時是獨立的現代女性，有時是自卑的淒涼女人。

書名：《夢伴此城－－梅艷芳與香港流行文化》（三聯出版）

作者：李展鵬

愛電影，愛香港，愛流行文化。

台灣政治大學新聞系畢業，英國Sussex大學媒體與文化研究博士，現居澳門，為澳門大學傳播學系助理教授、《新生代》雜誌社長、香港電影評論學會會員及《明報》專欄作者。著有《電影的一百種表情》、《旅程瞬間》及《隱形澳門：被忽視的城市與文化》等，編有《最後的蔓珠莎華: 梅艷芳的演藝人生》（卓男合編）。文章見於香港「立場新聞」、台灣「獨立評論網」及「關鍵評論網」等，曾任台灣金馬影展奈派克獎、台灣國際紀錄片影展、台灣酷兒影展、中國內地華語電影傳媒大獎等影展評審。

出版社：三聯出版

《香港01》獲出版社授權轉載，標題為《香港01》編輯所擬。