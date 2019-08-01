【風球韋帕】8號風球要捱貴菜？　超市菜心仔未足半斤索價近40蚊

熱帶風暴韋帕襲港，天文台於昨午時分（31日）改發八號東北烈風或暴風信號，是今年首個八號風球。不少市民得悉會打風即衝去購買糧食，無論街市或超級市場的新鮮蔬菜亦隨即漲價，有網民發現其中一超市的菜心未足半斤，已索價近40元，不少網民亦驚嘆如搶錢，「天價菜」、「嘩，暴利到出晒面」。 《香港01》曾向相關超市作出查詢，現正等候回覆。

有網民表示昨日到超市購買糧食渡過颱風日時，發現蔬菜趁機漲價，單是一包菜心仔已索價近40元。（fb群組「中伏飲食報料區」圖片）

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該網民昨日於facebook群組「中伏飲食報料區」上載相片，表示昨日光顧一超市購買糧食渡過颱風日，期間發現蔬菜趁機漲價，單是菜心仔每公斤已索價170元，其中一包重226克的菜心仔，照比例計算盛惠38.4元，價格比平常高出一倍。

其他網民亦於不同超市發現蔬菜價格因為颱風來臨而升高。（fb群組「中伏飲食報料區」圖片）

相片引發不少網民熱議，他們笑稱只要是打風日，蔬菜定價就會隨着颱風訊號升級而變高，「連鎖店就係咁」、「等我頭先買包菜$17仲覺得貴」、「仲貴過豬肉，係咪法國有機無基因改做，19年波爾多菜心？」、「落大排檔炒2碟好過」。

部份網民稱早已見慣不怪，「食少日菜唔使死嘅」、「貴就唔好買啦」、「打風前就要買啦，買貴菜只可以怪自己唔準備」、「去得超市買預咗貴，仲要8號風球，睇開啲啦」。

《香港01》曾向相關超市作出查詢，現正等候回覆。

（fb群組「中伏飲食報料區」）