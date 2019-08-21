16歲血癌孫30日花23萬人仔　爺爺拒再借錢：我有4個孫子

面對癌症，患者和家人都會面對很大的經濟壓力。內地一名16歲的少年，因罹患血癌，30天化療就要23萬人民幣（約25萬港元），少年的父母只好向親友借錢來治療，不過少年的爺爺被數字嚇傻，拒絕再借錢給孫子，更直言「我有4個孫子，不差這1個」，不過，少年仍舊堅強，也理解爺爺的無情是現實所逼，情有可原。

7月2日，陳爸爸將骨髓移植給兒子，骨髓移植手術順利完成。（網上圖片）

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16歲的少年陳輝亮家住湖南瀏陽農村，180米高、長得英俊帥氣的他這個暑假本來應該像往年一樣和同學們去餐館裏做兼職，然而今年3月，他牙齦開始嚴重出血，還出現頭暈無力的情況，家人趕緊帶他到醫院檢查。經診斷後，醫生證實他罹患急性髓系白血病，醫生還提醒「至少準備150萬元。」

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陳輝亮父母非常震驚，只好帶兒子回到老家湘雅醫院治療，由4月開始，30天時間，亮亮做了第一個化療，就花了23萬多人民幣，由於陳輝亮家境貧窮，家人只好向親友借錢治療。

爺爺得知此事把養老金4萬元都拿了出來，但短短一個月就花了23萬元，龐大數目讓爺爺卻步，表明拒絕再拿錢出來治療孫子，還直言：「我有4個孫子，不差這1個。」陳輝亮是爺爺最小的孫子，可他只是一個普通老農民，實在盡力了。

不過，陳爸爸沒有放棄兒子，繼續向親戚借錢，又毅然帶兒子到河北求醫，每天給兒子做各項護理，7月2日，陳爸爸將骨髓移植給兒子，骨髓移植手術順利完成，陳輝亮目前在普通病房觀察。爸爸說，雖然孩子爺爺拒絕幫忙，但這並不意味他和妻子會放棄，儘管從化療到移植，全家已經花了90多萬，親友因為借錢變成仇人，後續抗排斥費用又是一筆未知數，但他們都不會放棄兒子。

爺爺把養老金4萬元都拿了出來，但短短一個月就花了23萬元，讓爺爺萬萬想不到，表明拒絕再拿錢出來治療孫子。（網上圖片）

陳輝亮就表示他不怪爺爺無情，「他說的沒錯，這個病很難治，很燒錢，更何況他已經盡力幫我了。」他堅信無論如何，父母永遠不會離開他，「就算死，能夠死在他們身邊，那也是幸福的，沒有一絲遺憾。」

（綜合）