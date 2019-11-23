唔想浪費妳時間…　年輕男拒愛但保持曖昧關係　台輕熟女超疑惑

按圖看網民向呂秋遠律師發問內容↓↓↓

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以下為台灣律師呂秋遠的回應：

年齡差距只是藉口

你好，我是律師，偶爾客串法師，解答你的感情事。

先來聽一首歌：「曖昧讓人受盡委屈，找不到相愛的證據。何時該前進，何時該放棄，連擁抱都沒有勇氣。」

你一定以為你們是曖昧，對不對？當然不是，你們只是在路邊相撞，然後他肇事逃逸而已。這句話是什麼意思呢？意思是你們只是相逢在黑夜的海上，你有你的，他有他的方向。他沒想跟你交往，只是用委婉一點的說法告訴你而已。至於他心疼你？X！一邊說不能愛你，一邊說心疼你，這種鬼話你也信？你是智商157嗎？真正愛你的話，差二十歲他都追，而且立刻追，他哪在乎會不會耽誤你？他眼中只會看到你的成熟你的美麗。

愛情受年齡限制？呂秋遠認為對方如果真正愛你的話，差二十歲他都追，而且立刻追。（《婚內情》劇照）

學會享受單身

其實我想跟你說的不是那些話，而是要告訴你，感情沒有遲到早到，只有會到與不到。我擔心的是你心中動搖的自信，以為他真的在乎你、以為他在乎會耽誤你的「適婚年齡」、以為女人談一場沒有結果的感情就是浪費光陰。其實我比較希望你可以先學會跟自己相處，不要想著一定會有那個人出現，有很好，沒有也行，就是好好過。當你沒有獨處的能力，就不會有相愛的力氣。他就是一個不適合你的人而已，你當然可以好好享受這段30、40、50的日子，有人愛，很好，但是隨時要有單身的準備；沒人愛，更無所謂，別給自己設限任何時間，遇到那個人就撩下去，沒遇到那個人，那也就沒遇到，總比遇到鬼好多了。

他只是肇事逃逸而已

親愛的，有些人出現在你的人生，只是為了給你一巴掌，然後從此消失。別太在意這件事了，你自己其實都知道是怎麼回事，只是想要尋求我的肯定而已。所以，其實我比較想要替你送他這首歌：

「走過、路過、沒遇過。回頭、轉頭、還是錯。你我不曾感受過，相撞在街口、相撞在街口。你媽沒有告訴你，撞到人要說對不起，本來今天好好的。愛人就錯過、愛人就錯過。」

基本上，啊你就被發好人卡他不想理你而已你是在想這麼多幹嘛？我鄭重的告訴你，親愛的，你是對的。他只是不小心的撩你，你當真了，他想逃了，你們沒有相愛過，他只是肇事逃逸而已。

呂秋遠指誰都別給自己設限任何時間，遇到那個人就撩下去，沒遇到那個人，那也就沒遇到，總比遇到鬼好多了。(《婚內情》劇照）

（文章標題由《香港01》編輯所擬。文章純屬作者意見，不代表《香港01》立場。）