【慎入】乖孫幫手擠千年粉刺　嫲嫲唔怕痛卻嫌臭：比狗屎還臭

清除千年黑頭粉刺的過程，有人覺得核突無比，有人卻覺得極度治癒。日前一名台女在網上分享替祖母擠陳年粉刺的照片，她坦言粉刺已有5年之久，祖母一直未有理會。幾經努力後，終於把粉刺「連根拔起」，更飄來陣陣臭味，祖母形容味道「比狗屎還臭」，真心隔住個mon都覺得有味！

台女的祖母背部有巨型黑頭粉刺。（Dcard圖片）

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該台女日前在討論區Dcard留言，指有日跟祖母吃飯時，對方要求她幫忙擠背上的黑頭粉刺，喜歡擠痘痘的台女，二話不說答應，詎料「不看還好，一看不得了」，揭開衣服後，台女驚見超巨型黑頭粉刺，「感覺隨時都要爆開來」。從她上載的照片所見，凸起的黑頭如一毫子硬幣大小，四周呈黑色，中間的黑頭蠢蠢欲動想走出來。

經過一番努力後，台女終於把粉刺「連根拔起」，擠出黑頭連奶白色的污垢，只留下一個約1毫米乘1毫米的小洞，更有陳年粉刺的氣味，她指手指沾到污垢，惟氣味久久不散，「洗了3次還是有味道」，難怪祖母形容「比狗屎還臭」。

千年粉刺擠出後，留下一個小洞。（Dcard圖片）

台女透露巨型黑頭粉刺應有5年以上歷史，已確認裏面清理得乾乾淨淨，並解釋「周圍會黑黑的是因為粉瘤，清出來後周圍有色素沈澱才這樣」。她坦言過程中一直問祖母痛不痛，但對方則氣定神閒地看電視說不痛，讓台女不禁嘆「果然薑還是老的辣」，最後成功幫祖母擠走陳年粉刺，令她坦言「成就感爆棚」！

照片引起大批網民熱議，有人形容是「目前看過最猛的粉刺」，又指看到整個雞皮疙瘩，但卻超級治癒。

（Dcard）