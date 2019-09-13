【黑社會】香港曾有三分一男性是黑社會成員？　入會目的乜都有！

編按：「黑社會」是電影的重要題材，而香港的黑社會組織最早可追溯至1845年間，當初不同祖籍的人，只要來自同一個階層，並有利可圖時，就能團結一起，可見利益力量之大。

三合會在香港的活動，最早可追溯至1845年前，當時屬香港開埠初期，他們多招攬低下階層的華人入會，例如咕哩。黑社會或三合會的會員大多是本地人，通常是最無法無天的一羣。他們聯合起來為非作歹，包底其他作惡的兄弟，甚至保護他們離開香港。會員中，有的經常帶備武器，襲擊廣州河畔及河灣上毫無反抗能力的村莊，大肆搶掠；又以放火襲擊為威脅，勒索村民，村民只得照辦，不敢吭聲。

其中萬安和福義興會員都是鶴佬人，他們就像福建人和其他操類似方言的人一樣，彼此聯合起來，在貧病時互相接濟，在同鄉與他人發生爭執時從旁協助。有些客家人聯手從事海上搶掠，持械搶劫，勒索等非法行為，但大部分會員似乎都遵守傳統會訓，謹記黑社會或三合會成立的目標。

法例難阻勢力滋長

1887年，香港通過法例《三合會及非法會社條例》（The Triad and Unlawful Societies Ordinance, 1887），同時訂立《軍械條例》和《防止犯罪條例》，對付這類非法組織。法律規定，身為黑社會或三合會組織管理人，可被判坐牢不超過12個月，或坐牢加苦工不超過12個月或／及罰款不超過1,000元；會員則可被判坐牢不超過6個月，或坐牢加苦工不超過6個月或／及罰款不超過500元。法例還禁止黑社會或三合會集會。當時警方已相信香港有二，三十所房子是黑社會或三合會聚會的地點，只是無從證實。這些處所的外貌及內部擺設，通常與一般工會開會的地點無異，牆上掛上華麗的卷軸與旗幟，以及就該會用作慈善事業捐獻的會員名單。各款旗幟除用作日常裝飾及展示會務和公職外，還在會景巡遊及神誕時使用。

1887年，香港通過法例《三合會及非法會社條例》當時警方已相信香港有二，三十所房子是黑社會或三合會聚會的地點，只是無從證實。（《追龍》劇照）

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所有會堂都設有關聖帝君的神位，會員奉關帝為守護，在5月13日紀念關平的誕生，並在6月24日紀念關帝升天，設宴慶祝。在這兩天，到香港各酒樓聚集慶祝的黑社會或三合會會員數以百計，關平誕尤其熱鬧。不過，關帝神位並非三合會獨有，因此平時黑社會或三合會不易露出其真面目，即使舉行入會儀式，他們也很少公開進行。

守望相助還是朋比為奸

毫無疑問，不少人加入那些組織都是為了在貧病時得到接濟，在平時則守望相助；有些是為了免麻煩，他們認為若不入會就難免受到黑社會或三合會的迫害，有些則完全出於好奇；當然也有些是受了愛國情操驅使，希望終有一天國家再由漢人統治。但整體來說，自私自利和為了個人利益是主要的入會目的，愛國和反清復明等只是幌子而已。

整體來說，入會目的主要是自私自利和為了個人利益。（《追龍》劇照）

估計當時香港約有三分之一的男性居民是黑社會或三合會活躍會員，女性會員也不少。由此可見要壓制這些組織是十分困難的，而黑社會或三合會要協助罪犯逃離法網就十分容易。

《警事調查檔案﹕警察指揮官手記》。（商務印書館（香港）有限公司）

以上內容節錄自《警事調查檔案﹕警察指揮官手記》

作者：何明新

責任編輯：蔡柷音

出版：商務印書館（香港）有限公司

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