【PUBG】21歲印度男沉迷「食雞」被責罵　勒斃父親再斬斷頭腳分屍

俗稱「食雞」的手機遊戲《絕地求生》（PUBG）風靡世界各地玩家，印度近日卻因該遊戲而引發倫常命案。當地一名21歲無業青年因經常花時間打機，遭61歲父親多次教訓，父子日前再因打機問題引起爭執，青年一怒之下於午夜時分勒死親父，再將其頭顱及左腳斬下。青年事後被警方拘捕，事件再次引起當地社會關注青少年打機成癮的問題。

21歲的印度男子拉古維爾疑因玩手機遊戲問題被父親多次責怪，一怒之下勒死對方再分屍。（ANI影片截圖）

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據外媒報道，21歲的拉古維爾（Raghuveer Kumbar）本身攻讀文憑課程，但早前已輟學，還未找到工作的他無所事事，終日在家玩手機遊戲《絕地求生》，引起61歲父親尚克拉帕（Shankrappa Kumbar）不滿。

本身是退休警察的尚克拉帕經常勸告兒子不要沉迷打機，父子常因此爆發爭執。上周日（8日）晚，兩人再次因「食雞」問題爭吵，拉古維爾被罵後生氣得向鄰居的窗戶扔石頭發洩，卻不慎弄傷手，血流如注。

俗稱「食雞」的手機遊戲《絕地求生》（PUBG）風靡世界各地玩家，但卻引發不少打機成癮的問題。（資料圖片）

鄰居其後報警及把事件告知尚克拉帕，眾人到警局調解約一小時各自回家。尚克拉帕要求兒子先處理傷口，惟拉古維爾進入浴室後卻只顧繼續打機，尚克拉帕遂斥責兒子並沒收其手機。拉古維爾無法打機後非常憤怒，凌晨約5時起床，將母親鎖於房間外，在房內將父親勒死，並以利刀將其頭顱及左腳斬下。

拉古維爾事後遭警方拘捕，現正被拘留調查；他直認因打機問題被父親責罵而殺人。事件令當地社會再次關注青少年沉迷打機引發的家庭問題，指出愈來愈多年輕人因被禁止打機，而作出暴力行為報復，各界應關注及設法解決問題。

（綜合）