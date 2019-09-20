【社交排毒】每天追看網絡資訊？　太投入可能需要disconnect戒癮

許多朋友說最近實在太累了，每個早晨打開新聞App、凌晨看直播又累，與親朋戚友、公司同事爭論也好累，觀看政府和警方的記者會更累，還要時刻在社交媒體觀察朋友的情緒──Facebook、Instagram、Twitter 盡是不同意見，高登連登還有大量資訊，更要留意明星和網絡紅人的取態，看藍絲和黃絲、五毛和網民之間的罵戰，簡直忙得不可開交，甚至影響精神健康，情緒失控。

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我建議大家在情緒失控時遠離社交媒體。我不是說「不要留意時事和政治」，也不是說「不要關心社會動態」，更不是說「停止一切行動」，而是遠離社交媒體，為改善精神健康進行一場「社交媒體排毒」（Social Media Detox）。

Facebook、Instagram、Twitter 盡是不同意見，高登連登還有大量資訊，更要留意明星和網絡紅人的取態，看藍絲和黃絲、五毛和網民之間的罵戰，簡直忙得不可開交，甚至影響精神健康，情緒失控。（William Iven/unsplash）

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遠離社交媒體，不代表你不關心香港、社會、政治和朋友。

首先，當你的時間都花在社交媒體上，自然減少面對現實的時間，對於內向慢熱的人來說可能是件好事，但是你也會錯過許多與自己相處的機會，發掘更多可能性，進行更有意義的活動。每次發生任何事情，都直接把一切都發佈到Facebook上，或者立刻拍照上傳至Instagram Story，一開始可能為了作個紀錄或報平安，但如果病態地透過社交媒體的鏡頭去生活，那麼你生活體驗的實際質量也大大降低。

當你的時間都花在社交媒體上，自然減少面對現實的時間，對於內向慢熱的人來說可能是件好事，但是你也會錯過許多與自己相處的機會，發掘更多可能性，進行更有意義的活動。（Hugh Han/unsplash）

而且社交媒體太方便，與朋友和網友保持聯繫實在非常輕易，分享照片和近況也是彈指間的事，科技讓生活如此便捷，同時也讓你不自覺放棄隱私，不必要地共享個人資料和數據。Social Media Detox為你提供一定程度的隱私保護。

常用Facebook、Instagram的人通常都留意每個讚好和留言，衡量自己的受歡迎程度，渴望被關注而不停發帖，為引起共鳴而花大量時間構思，而且用家習慣大量汲收與網絡資訊，可能過份投入而與自己的現實生活進行比較，不經意影響自信和自尊心。比如說，明明昨天的照片有五百個likes，但今天的動態只有五十個likes，你覺得自己的意見不再那麼重要；Facebook上顯示有三對大學情侶在亂世中結婚、街上戴着豬嘴的抗爭者牽手上街，而單身的你則感到異常孤獨，你便需要擺脫這種不健康的循環。

常用Facebook、Instagram的人通常都留意每個讚好和留言，衡量自己的受歡迎程度，渴望被關注而不停發帖，為引起共鳴而花大量時間構思，而且用家習慣大量汲收與網絡資訊，可能過份投入而與自己的現實生活進行比較，不經意影響自信和自尊心。（Eaters Collective/unsplash）

當你剛停止使用社交媒體或刪除軟件時，可能會出現些戒斷症狀，而症狀愈多代表你愈是上癮。像戒煙人士只要失去香煙便產生難過的反應，必須馬上補充尼古丁才能緩解。但是，這是十分自然的，因為你恐懼自己會錯過一些有趣或重要的東西。比如每天都要看一些政治模因（meme），和網友討論發夢細節，看IG女神的時事評論，而現在沒有任何通知（notification）便更覺難受。那麼你更需要考慮戒掉這種癮，畢竟沉迷任何東西都不健康。

如果你一直感到焦慮、抑鬱、情緒低落和有壓力，現在就是排毒的好時機。雖然一開始會感覺很奇怪，但當你的情緒穩定下來後，你會發現暫時遠離社交媒體利多於弊。你將有更多時間鍛煉身體、調整情緒，真正為自己充電。

內容提供：葵倩鈴

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【編按：文章題目為編輯所擬，原題為「為自己充電，試試社交媒體排毒（Social Media Detox）」​】

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