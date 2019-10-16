山西大專宿舍冇電源插頭　8同房學生自備18個尿袋輪流充電

現代人生活的最基本需要當然是Wifi和電源，不過山西一間大學的宿舍房間竟然沒有電力插頭，學生們唯有買來大量尿袋在宿舍內充電，有學生甚至一口氣買了18個尿袋，只為有穩定的電力供應，維持現代人的「生命之源」。

山西臨汾職業技術學院的宿舍沒有插頭，學生唯有買尿袋自行充電。（網上短片截圖）

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山西臨汾職業技術學院日前有學生向傳媒爆料，說他們如果要在宿舍內充電，只能使用俗稱「尿袋」的流動電源。學生接受訪問時稱他的寢室有8個人，共同擁有的尿袋達18個之多，其中更有同學一人擁有4個尿袋，最大容量的尿袋高達30000mAh（毫安時）。

學生又指「人手一個哪夠啊，有的人4、5個，都快能買電瓶（電池）了」，如果學生需要充電就將尿袋放到樓下的充電櫃，再付上3元人民幣。不過2幢宿舍分享1個充電櫃，所以學生透露他們只能「今天你充，明天他充，也是輪着來啊」。學生直言：「從來不敢說我是大學生，我就覺得我在上高中」，更笑指「上高中其實也挺滿足的。

如果學生想要充電，就需要到樓下的充電櫃。（網上短片截圖）

內媒及後向院長查詢，他指自己也不知道為什麼宿舍沒有插頭，「這個事確實不對勁，現在都是信息化社會，哪個不用電啊，你反映的這個問題非常不錯，我這就給你往上反映」。

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