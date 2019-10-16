【家徒四壁】閨密房間得張床　衣服雜物丟地上　網民：準備走佬？

女孩子的房間通常都比較凌亂，而且總有一張堆滿衣服和雜物的椅子，不過台灣一名網民貼出其閨密的房間更令人吃驚，圖中房間沒有家具，衣服、鞋子和各式物品散落一地，連床也快被雜物淹沒，而閨密竟然還能氣定神閒地坐在床上化妝，網民直言「亂出一個境界」。

台灣一名網民貼出其閨密的房間更令人吃驚，圖中房間中沒有家具，衣服、鞋子和各式物品散落一地。（「爆廢公社二館」fb圖片）

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該名網民把照片上傳至facebook專頁「爆廢公社二館」，樓主表示她的閨密「真的會睡在這張床上」。圖片中可見，房間沒有任何擺設及家具，就只有一張可供休息的床，和一把放在地上的電風扇，而地板上全是袋子和雜物，高跟鞋、拖鞋、水瓶、衣服，通通散落一地，還有由一堆衣物疊成的小山。

房間的凌亂令不少網民吃驚，有網民認為房間如此混亂，是因為真正「家徒四壁」，沒有好好收納，令所有東西都只能往地上丟，「買櫃子整理放好就好，只有亂沒有髒」、「沒任何可以收納的家具，所以東西都只能丟地上，好像也蠻合理的，空間看起來很大，買幾個家具裝就很整齊了」，還有網民說笑「朋友本身是有在跑路嗎？房間簡便成這樣」。

閨密在雜物的包圍下。氣定神閒地坐在床上化妝。（「爆廢公社二館」fb圖片）

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不過，亦有網民接受能力很高，指幸好她的房間只是亂，地板還算挺乾淨的，「這不算髒，只是物品都丟地上而已，有櫃子、收納等等後，應該會很整齊乾淨」、「覺得還好耶！ 起碼不是一堆放超久飲料杯或食物」、「個人覺得還可以接受！因為我看過更誇張的」。