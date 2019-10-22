人妻屋企搵宵夜揭蛋卷盒藏錢　老公解釋超窩心　網民：太好騙

最危險的地方就最安全？如何瞞着另一半藏私己錢也是一門學問。台灣一名女網民近日在facebook群組「爆廢公社」分享趣事，指最近因為半夜肚餓，在房間和客廳找東西吃時，意外發現蛋卷盒內有一大疊鈔票，本想「嚴刑拷問」老公。不過，對方解釋後結果竟然神逆轉，令樓主及網民大為感動，直呼：「好暖的老公！」但也有人說笑指老公反應太快，成功騙到樓主了。

台女發文指，在家中找東西填肚時，意外發現有大疊鈔票藏在蛋卷盒中。（fb「爆廢公社」圖片）

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該台灣人妻日前發文表示，有一晚因為肚餓，只好在家找食物填肚，未料在櫥櫃發現一個蛋卷盒，但一打開看到的不是蛋卷，而是一大疊鈔票，令她「瞬間飽了。」她上傳照片至fb，請教網民應如何「處置」老公，有人開玩笑說要「抽九成當管理費」、「不要打草驚蛇會愈來愈多」。

樓主引述老公解釋該筆錢是用作補償婚後度蜜月，網民議論紛紛，有人指樓主「太好騙」，但也有人稱早不應揭穿另一半：↓↓↓

然而，樓主不久後更新帖文，表示老公在她「嚴刑拷打」後，坦承這些「私己錢」其實是為補償婚後度蜜月而存下來，彌補兩人遺憾。樓主又指，老公至今存了6萬多元台幣（約1.5萬港元），「想再請問一下各位廢友（爆廢公社成員），6萬多塊可以到哪個國家玩呢？」

雖然樓主對老公的解釋非常「收貨」，但不少網民認為樓主「太好騙」，打趣稱讚老公反應快，「求生能力很強」。帖文也引起人妻人夫辯論究竟應否揭穿另一半偷偷存錢，質疑到底為何要阻止對方存錢，向樓主表示「老公辛苦存的，值得獎勵」。

（fb群組「爆廢公社」）