買兇殺人判上判上判上判上判　外媒神標題惹網民激讚

判上判上判上判上判……當大家以為「判上判」只會發生在建造業，聰明的中國人還想到在買兇殺人案判上判。5年多前廣西一名地產老闆出價200萬人民幣買兇暗殺競爭對手，這宗「暗殺生意」4度易手爛尾收場，案件本月中終審宣判，比電影情節還離奇的案情吸引外媒注意，日前英國報章《Metro》為此案起了神標題「Hitman hires hitman who hires hitman who hires hitman who hires hitman who tells police」，網民拍案叫絕大讚：「睇條題已經值回票價」

英國報章《Metro》就案件的「神標題」，讓案件「二度翻紅」成為茶餘飯後話題。（metro網頁截圖）

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這宗買兇殺人案發生於2013年，廣西地產商人覃佑輝因商業糾紛，原以事成後200萬元（人民幣，下同）的金額，指使奚廣安僱用殺手去暗殺其競爭對手魏某。當奚廣安找到莫天祥後，莫天祥又找了楊康生，楊康生再找楊廣生，而楊廣生又找凌顯四，令這筆「暗殺生意」被轉手4次，事成酬金也由200萬逐次減至100萬元、27萬元、20萬元和10萬元。直至第5名殺手凌顯四在2014年因報酬太低主動聯絡暗殺對象魏某，要求他配合演戲拍照交差。魏某數個月後向南寧警方報案，涉案6人先後自首和被捕，廣西南寧中院最終在今年10月中作終審宣判，6人均被判刑囚。

案情曲折離奇，也考起各地傳媒如何精闢地草擬標題，而英國報章《Metro》就在一眾外媒中脫穎而出，簡短一句「Hitman hires hitman who hires hitman who hires hitman who hires hitman who tells police」，描述了案中4重連環外判的離奇情節，吸引不少網民目光。

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有網民不禁直呼「條題令條稿生色不少」、「睇條題已經值回票價」、「神題，一睇睇唔明，再睇好似明，三睇先至明」。案情讓人啼笑皆非，但有網民細想之後，發現6人皆已落網，當中多人為殺手，「其實係救咗好多條人命」，又暗諷「200萬判到變10萬，到香港啲地盤判上判咁衰」；另有人再突破盲腸，指結局非常諷刺：「最後仲要連人都無殺，直接叫目標詐死呃錢」。或許這是黑色幽默的最高境界。

（綜合）