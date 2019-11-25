網民票選最陰濕星座　講大話唔眨眼嘅雙子都輸畀佢

星座十二種，人人性格、脾氣各不同，雖然不能以偏概全，但總是會有一個大方向可依循，且不少人對於星座議題相當熱衷，不過究竟哪個星座最「腹黑」，到底誰才是公認的心機鬼。

DailyView網路溫度計就要透過《KEYPO大數據關鍵引擎》，來看看網友心目中，十二星座誰最腹黑狡猾、心機最重。

到底網民覺得哪個星座最腹黑？（《黑革記事本》劇照）

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第12名：白羊座

喜怒哀樂全寫在臉上的白羊座，雖然脾氣火爆又衝動，但來的快去的也快，行動派的他們，只能稱得上有勇無謀，做事全憑感覺的白羊，哪還會有什麼太多的閒工夫去搞那麼多心思。

第11名：巨蟹座

巨蟹座慈善溫和的個性，往往是走順從路線的，尤其擅於討好別人，什麼場合該講什麼話，這點他們是相當靈活的，對於攻心計這種事情，一點興趣也沒有，但若傷害到家人，巨蟹也是會翻臉不認人的。

第10名：山羊座

沉穩山羊座，也是善良的一派，做起事來相當認真有條理，雖然會被認為較死板，但其實他們是深思熟慮，應對進退拿捏慎重且得宜，大部分的時間都花在「自律」的他們，自然是沒空算計了。

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分析說明：本研究資料由《KEYPO大數據關鍵引擎》提供，分析時間範圍為2017年11月12日至2019年11月11日，共兩年。系統觀測上萬個網站頻道，包括新聞頻道、Facebook、PTT及各大討論區、部落格等，針對討論『腹黑、心機重的星座』相關文本進行分析，並根據網友就該議題之討論，作為本分析依據。本文所調查之結果，非參考投票、民調、網路問卷等資料，名次僅代表網路討論聲量大小，不代表網友正負評價。

心機重、腹黑星座排行榜（DailyView授權使用）

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