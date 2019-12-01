23歲女日飲2.5公升可樂再扣喉催吐　體重急跌20公斤患飲食失調症

可樂是不少人喜歡的飲品，但飲用過量會損害健康。廣東一間醫院日前接收了23歲骨瘦如柴的女病人小薇（化名），她一年前開始，每天飲10瓶250毫升的可樂紓壓，後來發現無法控制自己，喝完汽水即反覆扣喉催吐，體重一下子大跌20公斤，她最終確診患上神經性貪食症。

小薇曾每日飲10瓶250毫升的可樂紓壓，導致體重大跌20公斤，後來確診患上神經性貪食症。（澎湃新聞圖片）

小薇身體好轉後，院方為她與其家人進行家庭心理治療，在評估營養狀況後，她終由家人陪伴出院。（澎湃新聞圖片）

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小薇被送進廣東醫科大學順德婦女兒童醫院治療，院方的心理營養科主任梁燁表示，小薇在一年前因為與母親發生爭執，每天都飲10瓶250毫升的可樂紓壓，每次喝完可樂後又會扣喉催吐，將胃內所有西都吐出來，這樣的情況每天重覆四、五次。此後，小薇每天都飲5公升以上的碳酸飲料，並且變得無法自我控制，每次都喝到胃脹難受。

小薇的體重因此下降了20公斤，而院方化驗報告更顯示，其體內的鉀含量非常低，而低鉀是神經性貪食症中較嚴重的併發症，可導致身體軟弱無力，心律失常和腎功能損害。醫生隨即安排營養護理師協助後續治療，幸好小薇體內鉀含量在數天後回復正常。

梁燁指出，神經性貪食症屬飲食及心理疾病，在小薇身體好轉後，院方為她與家人進行家庭心理治療，在評估營養狀況後，她終由家人陪伴出院。梁燁解釋，神經性貪食症常見於30歲以下女性，發病與心理和人格因素有關，病徵主要是不可控制、衝動性暴食，再作出誘導嘔吐、食用瀉藥等防止增重的不當行為。患者或會胃下垂、胃穿孔等，甚至誘發腦出血。

（徐州都市晨報）