失足跌落核武基地密室大難不死　百萬工蟻靠食呢樣嘢維生……

編按：原來螞蟻跟人類也有相似地方？且看下文作者分享的一則趣聞。

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波蘭西部村落 Templewo 鄰近德國邊境，並非旅遊熱點，但對於某些學者來說，是個相當有趣的地方。

這裏有一個已廢棄的防核武地堡，該地堡連接着一個蘇聯在 1960 年代起儲存核武的基地，是閒人勿進之地。不過，其中一個密室卻有一批意想不到的不速之客——秃背林蟻 (Formica polyctena) 。

2016 年，波蘭學者 Tomasz Rutkowski 的團隊在此密室發現該批為數約一百萬隻的秃背林蟻工蟻，團隊相信牠們是地堡地面主群族的一員，但失足從地堡天花板排氣口直接掉落至密室中，由於凌空的排氣口「有入無出」，主群族根本無法派營救隊伍拯救這批工蟻。

Tomasz Rutkowski 的團隊在密室發約一百萬隻的秃背林蟻工蟻。（Johnny Mckane／Unsplash）

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密室中並無任何食物，但團隊認為這批工蟻早已在這種極端環境下紮根生活多年。在 2016 年的報告中 ，團隊指，亦無在密室中發現任何蟻繭、幼體或蟻后，顯示密室群族並無繁殖能力，而其規模仍持續增大，是因為當地面的主群族活躍時，蟻就會不斷跌入地堡內。

除此之外，秃背林蟻極有可能吃掉同伴屍體維持生命。團隊指，工蟻通常不會脫離主群，在無蟻后下形成新群族，但困於地堡中的螞蟻別無他法下，「在極端環境設定條件下」繼續以同伴屍體生存，並履行其社會任務。

這當然只是假說。為了驗證說法，團隊所做的就是等。在刊於 Journal of Hymenoptera Research 的新研究中，團隊從地堡地下與地堡連接主蟻群附近的牆壁「墓地」收集了 150 多隻蟻屍，全部屍體腹部都有啃咬痕跡，最終團隊確認 93% 蟻屍曾被同伴吃過。

秃背林蟻極有可能吃掉同伴屍體維持生命。（Maksim Shutov／Unsplash）

雖然同類相食聽起來非常毛骨悚然，但此情況在大自然極為普遍。例如團隊就指，同屬的紅褐山蟻 (Formica rufa) 以在糧食短便的初春，向鄰近群族發動「蟻戰」聞名，當士兵在戰爭中陣亡時工蟻就會將屍體拖回巢穴餵養幼體，在非常時期是重要的食物來源。

類似的情況在地堡中上演，蟻屍成為了無休止的自助餐，使秃背林蟻在極可能會餓死的地方生存。

同伴的屍體在非常時期是重要的食物來源。（Parvana Praveen／Unsplash ）

不過，這批秃背林蟻也有個 happy ending 。團隊在 2016 年離開前，於地堡密室竪立了一條木條，倒霉的蟻可從地堡地面爬到排氣口再重回主群族生活。到 2017 年團隊再到地堡考察時，發現大多數跌入地堡的蟻已懂得使用該逃生路線，密室蟻蹤已幾乎絕蹤。

作者簡介：小肥波

販賣腦汁維生的蛋散。文章散見於不同網絡媒體。著有《養生大謬誤》。

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【編按：文章題目為編輯所擬，原題為「跌入地堡密室的蟻 變同伴相食保命」​】

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