粉絲網購Elsa海報打開見性感JYP露腋毛　賣家：抱歉令您留下陰影

隨着《魔雪奇緣2》（Frozen 2）上映，各地再掀起一波周邊商品購物潮，但有韓國網民分享朋友近日一段爆笑趣事，指他網購一張Elsa大型海報後，滿心期待地與媽媽開箱，未料海報主角是裸露上半身、擺出性感姿勢露腋毛的JYP娛樂創辦人朴軫永（簡稱：JYP）。賣家事後就寄錯貨品道歉：「非常抱歉令您留下心理陰影」帖文一出，不足一日便有逾4萬人點閱和近500個留言。

事主最近在網上以8900韓圜（約60港元）訂購一張Elsa的海報，他滿心期待等候開箱。（the qoo圖片）

事主與媽媽一起打開郵包，但看到的竟然不是Elsa，而是現年48歲、出道達25年的朴軫永，他還擺出迷人性感Pose。（the qoo圖片）

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該網民在韓國討論區「the qoo」發文，指其朋友最近跟他分享這段爆笑網購經歷。據兩人的對話紀錄，事主最近在網上以8900韓圜（約60港元）訂購一張Elsa的海報，Elsa一身高貴銀白色平口禮服，身上有紅葉圍繞；得知到貨時，事主還興奮地趕回家開箱，「一打開郵包，我卻受到很大衝擊」。

當事主拿出海報後，上面竟然不是Elsa，而是現年48歲、出道達25年兼升格做CEO的朴軫永，照片更是非常吸引眼球，JYP裸露上半身展示迷人S形曲線，又高舉雙手露出腋毛，以魅惑神情望向鏡頭，讓事主不禁驚呼：「這究竟發生什麼事……」

事主向友人憶述事件時仍難以忘卻當下心情，表示「甚至媽媽問我買了什麼，坐我旁邊一起開箱，我還跟她說今次買了很美的（海報），會完全令人着迷。打開海報時還心跳加速，結果出現了朴軫永」。事主後來更把「朴軫永」與其他《魔雪奇緣》、《阿拉丁》、《復仇者聯盟》等海報放在一起，充滿違和感，新海報超級搶眼。

事主最後通知賣家相關情況，賣家解釋指弄錯了其他訂單，更真誠道歉指：「非常抱歉令您留下心理陰影。」大批網民看完事主的經歷後笑到不能自拔，留言說「訂購那個（朴軫永海報）的人也很好笑」、「留下陰影，雖然感到對不起但真的好好笑」、「應該真的很困惑吧」、「朴軫永也很可憐」。

（the qoo）