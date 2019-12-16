【手足情深】孖生弟弟天生無睪丸　哥哥捐一粒助圓做爸爸夢

兄弟有難，做哥哥的絕對會「幫得就幫」。塞爾維亞一對36歲的雙胞胎，其中弟弟因先天沒有睪丸，以致無法生育，哥哥為讓他一圓做爸爸的夢想，自願捐出一顆睪丸。有關的移植手術難度極高，最終由美國紐約西奈山醫院一名專科醫生率領國際醫療團隊順利完成，成為全球第三例。

塞爾維亞一對36歲的雙胞胎，其中弟弟因先天沒有睪丸，以致無法生育。（資料圖片）

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接受手術的塞爾維亞男子與哥哥為同卵雙胞胎，不過因當初母體胎盤內的細胞沒有完整分裂，導致他出生時便沒有睪丸。眼見弟弟多年來都沒有生育能力，雙胞胎哥哥遂自願向弟弟捐出一顆睪丸，惟手術難度堪稱世界級，以致一直未有醫生願意操刀。

直至今月3日，美國紐約西奈山醫院泌尿外科及性別重置手術專科的醫生喬爾傑維奇（Miroslav Djordjevic），與其他醫生前往塞爾維亞貝爾格萊德進行手術，包括曾參與2016年首個同類病例的哈佛醫學院教授博傑維奇（Branko Bojovic），以及外科及泌尿科的醫生狄更（Dicken Ko）等人。

鑑於從捐贈者體內取出睪丸後，必須在之後的2至4個小時內重新「接上」受贈者身體，睪丸在沒有血液輸入的情況下，最多只能存活6個小時。手術期間，醫生團隊須同時切開雙胞胎兄弟的陰囊，再進行睪丸移植；在有限時間內，將陰囊內的兩根動脈和靜脈縫合。手術最後長達6小時，兩兄弟康復狀況良好，加上捐贈者和受捐贈者為雙胞胎，故未發現有排異反應。

醫生狄更在手術後接受訪問，指兩兄弟狀況良好，又稱已育有子女的哥哥雖然捐出一顆睪丸，但手術不會影響其生育能力。今次手術是全球第三個雙胞胎睪丸移植手術的病例，相信日後可應用於受傷軍人、癌症等病人；惟手術也引起醫學倫理爭議，有人質疑日後受贈者若有了小孩，「那孩子究竟應該叫誰爸爸呢？」

（綜合）

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