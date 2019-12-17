總統都敢玩！　戴面具開會騙倒老布殊　CIA前易容大師：佢好開心

現年74歲的美國前中央情報局（CIA）女探員門德斯（Jonna Mendez），曾於1990年代入白宮與時任總統老布殊（George H.W. Bush）開會，期間她突然揭開易容面具露出本來面目，令到老布殊大感意外；當年會議的照片多年來一直被列為機密，最近才獲公開，在華盛頓的國際間諜博物館（International Spy Museum）展出。

門德斯在中情局工作27年，負責為臥底人員設計偽裝工具，當中包括易容面具。今次獲解封的照片中，見到老布殊正在觀看手中兩張圖片，黑髮兼戴眼鏡的門德斯坐在他對面，後來她突然脫去面具，露出一把金色短髮的真面目。

門德斯憶述，當時是在向老布殊報告有關偽裝計劃的進度，她所戴的面具是參照一名女同事的容貌來設計，當年根本無人看出破綻，「我戴着是最新及最先進的其中一款面具，之後我對他（老布殊）說，不如我摘下來展示給你看。沒想到他看到後極之開心，之前我一直以為他是個古板的人，但原來他對這些易容面具甚有興趣。」

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門德斯脫下面具的一幕令人想起湯告魯斯（Tom Cruise）在電影《職業特攻隊》（Mission Impossible）中的經典橋段，她笑謂：「我比湯告魯斯更早懂得撕破面具的把戲，因此這招式應該以我的名字來命名。」

門德斯1969年與第一任丈夫結婚，同時開始從事情報工作，直至1993年退休。她表示，原以為丈夫是一名陸軍軍官，在結婚前3日他才透露是中情局特工，後來她跟隨丈夫加入中情局擔任秘書。門德斯曾經被調至行動組從事技術支援，及後更出任偽裝部主管。她說：「我們就像《職業特攻隊》，如果想竊聽某人的對話、偽造文件或偽裝，均需要我們的協助」。