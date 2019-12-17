求職男面試「甩底」稱祖母過世　CEO寄信慰問反揭講大話

僱主請人有時都會遇到非常奇怪的應徵者。英國一名男子日前去面試前「甩底」，他向僱主稱因為祖母突然去世，無法出席面試。好心的老闆於是寄慰問卡給申請人，想不到反而被申請人指他揭發自己的謊言，此時老闆才知道自己被騙了。

45歲CEO達倫日前遇到說謊的應徵者。（Darren Street fb圖片）

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該公司的45歲CEO達倫（Darren Street），日前在facebook公開一段對話紀錄，達倫表示，公司一向都會在5天前，就和來應徵的人談好面試時間，而且在面試前24小時和當天早上，會再和求職者聯絡確認，不過面試前一天就聯絡不到這名男子，對方不僅不接電話，連公司傳訊息給他，他也沒有回應。

直到面試當天，時間到了男子都沒出現，過了數小時後，公司才收到男子傳來的道歉訊息，稱因為祖母突然離世，他沒法回覆電話和訊息。達倫十分通情達理，於是在短訊對他說：「無需解釋，我完全了解你的情況」之後還向該名應徵者發了慰問卡。

達倫事後將對話貼上網，不少網民都表示震驚。（Darren Street fb圖片）

想不到應徵者收到慰問卡後，不但沒有感謝，更反問：「我能問你為什麼寄一張慰問卡到我家嗎？」達倫則很禮貌的回應，表示因為他得知其祖母離世，想不到應徵者竟脫口而出：「但我的妻子很生氣！她說我說謊！」應徵者因此自爆了自己說謊。達倫驚訝問：「你說謊了，然後被你的妻子發現，這難道是我的錯嗎？」最後應徵者仍然無賴地說：「不管怎樣你都無權寄慰問信給我！」達倫事後將對話貼上網，不少網民都表示震驚。

（綜合）

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