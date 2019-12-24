【聖誕節2019】童心未泯必睇　你鍾意嘅卡通人物究竟點樣過聖誕？

又到普天同慶的聖誕節，無論大人或小朋友應該都正在籌備歡度佳節的活動，現實的我們或許大把節目，二次元的一眾卡通人物又如何過節呢？一眾卡通人物陪伴大人細路成長，雖然已連載多年，但凍齡的他們卻有豐富的過節經驗，即睇以下卡通的聖誕特輯會否是你的童年回憶！

1. 櫻桃小丸子

永遠也是可愛小學生的小丸子與同學感情要好，她曾分別與同學們寫聖誕卡及舉行派對慶祝，更試過「文青」上身，跟良子的媽媽學造聖誕花環，又乖巧的替佐佐木老伯裝飾聖誕樹，經歷似乎比香港小朋友更有聖誕氣氛。

至於經常吵鬧但又非常溫馨的櫻桃家當然也有聖誕夜聚餐，雖然小丸子爸爸一如以往因太易喝醉而不小心打破燈泡增添小插曲，一家人仍高興地大吃一頓慶祝及互送禮物。小丸子亦發揮創意，送上手畫的家務劵及按摩劵給父母，又與最疼愛她的爺爺一起寫信予聖誕老人，為了得到禮物而努力打掃，想不到年紀小小的她在日本也能參與這麼多的應節活動呢。

小丸子曾分別與同學們寫聖誕卡及舉行派對慶祝，似乎比香港小朋友更有聖誕氣氛。（影片截圖）

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2. 多啦A夢

來自未來的多啦A夢或許已過了無數次聖誕節，然而每次聖誕他仍不怕麻煩陪伴大雄歡渡佳節。有多啦A夢當然就會有超神奇法寶，但同時亦會因誤用法寶而造成災難。如在《糖果屋建築機》一集中，眾人本來開開心心製造糖果屋，可是卻因較錯冷氣溫度而幾乎被困在朱古力及餅乾堆中。

而《聖誕節的雪》一集大雄就為了滿足靜香於聖誕節當日看到下雪的願望，以天氣箱製造了大雪，當他發現對其他市民造成困擾後卻感到內疚，遂努力自發清雪，後來他們才發現天氣箱本來已故障，聖誕節大雪實為「奇蹟之雪」。

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3. 名偵探柯南

有柯南出現的地方就有奇案發生，即使是聖誕節也不能例外，園子、小蘭和柯南就曾於聖誕節在卡拉OK破解一宗謀殺案。當然3人受邀參加人氣樂隊REX的慶功派對，目擊受歡迎的主唱與經理人爭吵，後來主唱竟於表演後宣佈解散樂隊，隨即痛苦地倒地身亡。

柯南只好暫緩慶祝活動協助查案，揭發了兇手竟是與主唱相愛的人，不過礙於毛利小五郎，令柯南不能利用其身分破案，只好離開現場，打電話以新一的聲音解開謎團。

4. 蠟筆小新

相比忙碌破案的柯南，小屁孩小新的聖誕節便輕鬆得多，要關心的事只是會否收到聖誕禮物；不過作為屁孩父母的廣志及美伢為了這個活潑兒子，每次聖誕都要大傷腦筋。就在小葵剛出生的聖誕，廣志及美伢如天下間的父母一樣，告訴小新只要乖的話便會獲得聖誕老人送上的禮物，可是忙碌的他們卻忘記了代聖誕老人預備禮物，以致於下雪的聖誕夜也要臨急抱佛腳，沒料到妹妹控小新關心的竟是小葵能否得到禮物，令父母非常感動。

另一年的聖誕，小新就許願希望能於25號晚上與偶像動感超人共渡佳節，為了保住兒子僅有的童心，廣志只好完成「不可能的任務」，於聖誕晚餐期間藉詞離開，事實是偷偷換上動感超人的服裝滿足兒子。不過精明的小新很快便發現不妥並揭穿廣志，正當小新難過得連蛋糕也不吃時，窗外竟發生聖誕奇蹟，一家人最終也能與動感超人渡過難忘一夜。

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5. 寵物小精靈

一眾小精靈除了忙着「日夜鍛鍊去取勝」外，當然也會與訓練員一起歡渡聖誕。雖然小精靈不能互相祝賀「Merry Christmas」，但身手敏捷又貪玩的他們卻是裝飾聖誕樹的高手，更試過趁訓練員外出的時候偷偷將家中佈置好，預備驚喜派對，小智等人一開門便看到便見到小精靈們齊集於聖誕樹前，所有煩惱立刻消失。

渡過聖誕夜後假期當然還未完，小精靈們趁小智外出時到戶外溜冰場遊玩一番，正當他們享受玩樂時間時，自命成熟的喵喵怪也登場打算大顯身手，可惜卻反被捉弄。溜冰的時光不但讓小精靈難得放下對戰生活好好休息一番，更令他們增進感情，連鬧脾氣的菊葉草也被融化，終於能與其他小精靈好好相處。

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